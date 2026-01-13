台中藍營姐弟之爭未明 議員參選人掛這看板

爭取國民黨市議員提名的許育璿於重要路口掛出與江啟臣同框看板。（許育璿提供）

國民黨2026台中市長提名上演立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的「姐弟之爭」，黨中央將於16日對兩位潛在參選人進行首波協調。然而在定奪前，基層早已悄悄選邊站，北屯區近日首度出現擬參選人掛出與江啟臣合體的大型看板，引發關注。

隨著北屯區人口持續成長，下屆市議員選舉預計增加1席，加上本屆黃健豪當選立委、市議員陳成添宣布不選，席次增加＋藍營兩名戰將轉換跑道，形成藍、綠、白參選爆炸局面。

爭取國民黨市議員提名的許育璿率先發難，於重要路口掛出與江啟臣同框看板，以「駿馬啟新程、躍進旗艦城」為口號，強調「中央地方連線」。在市長人選未定的敏感時刻，此舉被解讀為基層選將提前布局，並透過合體動作向外界釋出明確政治訊號。

地方人士分析，北屯區具備「民意放大效應」，基層參選人選擇與誰連線，是觀察誰具備最強「母雞帶動效應」的指標。許育璿表示，北屯面臨交通壅塞等快速城市化挑戰，提出親子與智慧交通等政見，強調唯有中央地方緊密合作，才能落實建設資源。

