台中藍白合指標？吳皇昇宣布選北屯 疑似柯文哲「小帳」留言力挺

吳皇昇具備藍白核心政務經歷，此次宣布參選台中北屯議員，被視為是藍白合關鍵。（吳皇昇提供）

2026年地方選舉在野陣營的整合動向備受關注，具備藍白核心政務經歷的吳皇昇宣布參選台中北屯議員，被視為是藍白合關鍵。吳近日隨民眾黨主席黃國昌訪日，臉書貼文更獲疑似柯文哲「小帳」深夜留言力挺，引發熱議。他也回應黨內對其行程「內定」的質疑，強調是依程序公開報名。

台中北屯區因黃健豪轉戰立委、陳成添不再連任，瞬間出現2席議員空缺，加上區域人口攀升可能再增1席；吳皇昇曾任盧秀燕市府新聞局長與研考會主委，後受民眾黨籍新竹市長高虹安延攬，出任市府行政處長，是政壇少見同時在藍、白執政團隊皆擔任核心政務官的專業型人才，也因此他的參選被視為藍白合作從理念走向具體實踐的重要信號。

廣告 廣告

據悉，民眾黨主席黃國昌及秘書長周榆修近期多次與吳皇昇會談，評估其在地方選戰中串連藍白支持者的潛力。近日吳皇昇隨黃國昌訪日，進行與日本國民民主黨的政策交流。他在臉書分享內容後，深夜突然收到疑似前黨主席柯文哲的「小帳」留言「加油！把握學習機會」，引發政壇高度討論。吳皇昇本人也在底下驚訝回覆：「您應該不會是柯主席本人吧？」黨內人士則透露，該帳號高度可能確屬柯文哲，用以低調關注動態。

但他的訪日行程也在黨內引來「內定」質疑。對此，吳皇昇澄清，此次交流活動為青年部與國際部公開徵選，他是依規定報名並通過書審與面試，並無任何特殊安排。他也強調，市議員江和樹，以及曾代表民眾黨參選的邱于珊、許瑞宏等皆是他尊重的前輩，將逐一拜會請益，以展現誠意。

【看原文連結】