台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

白委麥玉珍昨（29）日表態，願爭取代表民眾黨參選下屆台中市長，恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。對此，已宣布參選的資深藍委楊瓊瓔今（30）日受訪被問及此事時並未多所著墨，反倒是聚焦在論述自己未來對台中的市政發展願景與藍圖。





今早9時，楊瓊瓔在黨籍台中市議員賴朝國、潭子區長劉汶軒、潭水亭主委張煌棋與多名里長的陪同下，現身潭子潭水亭向選民發送水果月曆，800份不到1小時就被領光，而楊瓊瓔也於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，麥玉珍喊出不排除更上一層樓，爭取競選台中市長，但陳清龍說民眾黨要推市長參選人其實是難上加難，台中有無「藍白合」的可能？

對此，楊瓊瓔回應，她剛剛已經有報告過了，未來會以台中的建設、市民的福祉（為目標），除了要繼續增長之外，還要跟國際接軌，因為台中在縣市合併之後，還是有許多原始的風貌，譬如像是農業就非常的重要。

她不諱言，由於人口不斷老化，在長照這塊就非常重要，正誠如以往從幾百億到明年將近有近千億的長照預算，「我所學也往這個方向努力在精進」。

楊瓊瓔表示，盧秀燕上任之後兌現政見，65歲以上長者的健保由政府來出，「我覺得『公公道道』，我們努力了一輩子，理當要尊老、敬老，要照顧我們的老寶貝」。

她回憶，當時自己追隨盧秀燕進入中市府擔任副市長時，儘管當時市府的經濟很拮据，但以盧市長的智慧、財政的紀律，「我們怎麼樣還是挪出了這塊預算」。

特別針對長照部分，楊瓊瓔強調，相信必須要好好地來制度化進行，讓長輩都能擁有好的生活與健康，唯有如此，孩子們就可以放心去衝刺工作與事業，去學習所要學習的，這也是「一家和樂」的展現。

下屆台中市長選舉，藍營部分楊瓊瓔已表態爭取，另外熱門人選還有江啟臣；至於綠營部分已於10月22日提名立委何欣純，而民眾黨則有麥玉珍表達參選意願。





