台中藍白立委相繼表態 選情添變數

國民黨主席鄭麗文（左五）11月30日出席國民黨台北市黨部黨慶活動，頒發榮譽狀給黨員。她致詞表示，對2026地方選舉，希望黨員支持國民黨繼續執政。（鄧博仁攝）

台中市長盧秀燕兩任任期明年底屆滿，市長人選之爭浮上檯面。原本被點名接棒的立法院副院長江啟臣遭遇亂流，不僅同黨立委楊瓊瓔11月28日以「我準備好了」宣布參加黨內初選，白委麥玉珍翌日亦表態，有機會也要爭取台中市長之位。

盧秀燕去年6月出席石岡「萬安公托」開幕典禮，致詞突然點名在場的江啟臣「啟臣接下來要接棒」、「一棒接一棒」，被解讀為屬意江啟臣為市長接班人選。

相較於民進黨已在10月徵召立委何欣純，藍營人選最快明年1月才會產生，屆時江、楊背後的派系矛盾待弭平、藍白議員席次如何協調又將影響市長選舉合作程度，在在考驗過去的「藍白合示範區」能否延續台中執政。

盧秀燕去年曾公開點名江啟臣接棒，不過政壇人士多認為，楊瓊瓔並沒有放棄參選台中市長的計畫。楊除鴨子划水、勤跑基層之外，相較於江啟臣學者出身形象，24歲起即投身政壇的楊瓊瓔身段軟且接地氣。楊宣布參加市長黨內初選後，再加上白營麥玉珍也來摻一腳，國民黨除得先針對黨內初選內戰，還要再設法與白營就市長人選取得共識。

麥玉珍表態引來白營台中市議員江和樹打槍稱，「麥」出來亂，呼籲大家要記得2024年教訓，藍白沒合作，就是讓民進黨穩當選，藍白合最終目標除明年大選，還要在2028年下架綠營，達成政黨輪替，「人選就是要選會贏的」。

國民黨主席鄭麗文昨天赴台北市議會參加台北市黨部的黨慶時，被問及台中市是否有可能需要藍白合。她說，國民黨或民眾黨都有各自提名程序跟辦法，上周黨內已通過縣市長提名特別辦法，強調一定會尊重制度，藍白也有協調平台，最大目標就是替在野提出最適合人選，這是一致目標。