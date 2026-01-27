台中藏同志天堂！3警當臥底「脫到剩內褲」才破案

生活中心／綜合報導



掛羊頭賣狗肉！台中一處會館表面上是男性交友休憩空間，但卻偷偷收入場費，讓客人進入從事情色活動，警方獲報後，馬上派出3位「帥哥員警」假裝成客人潛入，在觀察過後，警方馬上持搜索票進入調查，沒想到馬上找出店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等證，甚至還有2名男子正在欣賞不雅片。





台中一處會館表面上是男性交友休憩空間，但卻偷偷收入場費，讓客人進入從事情色活動。（圖／翻攝畫面）





警化身同志潛入蒐證！會館收費供「自由交友」遭破





台中市政府警察局第六分局日前在西屯區破獲一起經營色情場所案件，該會館表面上為男性交友休憩空間，實際上卻收取入場費，讓消費者自由進出從事色情活動。警方為掌握事證，事前派員假扮同志客人潛入蒐證，歷經多日觀察與蒐集資料，終於確認場所內確實涉及不法情事。

警方派員假扮同志客人潛入蒐證，終於確認場所內確實涉及不法情事。（圖／翻攝畫面）





攻堅驚見保險套、蒙面面具！男客看不雅片一半被抓





警方行動前假冒「客人」身分入內，過程中還必須自然融入對話與互動，一個不小心可能就會引起店家懷疑，並在昏暗燈光與擁擠環境中長時間觀察、記錄進出人員，且業者還規定客人進場後，身上只能留1條內褲，好給其他客人「一飽眼福」，這3名員警也十分敬業的「犧牲色相」，脫到只剩內褲，其辛苦程度不亞於臥底任務，待掌握足夠證據後，警方才於時機成熟時出動。





專案小組查獲提供客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等證物。（圖／翻攝畫面）





專案小組持搜索票前往攻堅時，成功查獲不法事證，不僅在會館倉庫內查獲提供客人使用的保險套、潤滑液、蒙面面具等證物，也在現場發現有2名男性消費者，正裸體觀看不雅片，並查獲涉嫌提供性交易場所的45歲姚姓負責人，全案將姚男、2名消費者依法移送台中地檢署偵辦。警方強調，任何涉及妨害風化的營業行為均屬違法，警方將持續加強稽查與蒐證，杜絕色情行業影響社會風氣。

警方在現場發現有2名男性消費者正在觀看不雅片。（圖／翻攝畫面）





原文出處：台中商圈藏暗黑同志天堂！3帥警潛入當臥底「脫到剩內褲」2裸男看片一半遭逮

