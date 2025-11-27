台中藝術家到校成果展登場 三年30校共創校園美感

藝術家到校參與學校及藝術家。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府教育局推動「藝術家到校」計畫，三年來已有新社區中和國小等三十所學校參與，與黃琦等四十四位藝術家攜手合作，深化校園美感教育。二十七日於文化部文化資產園區1916工坊舉辦「藝術家到校─營造美的角落」成果展，全面呈現藝術家與師生共同創作的學習歷程與美感成果。

教育局副局長賴緣如為藝術家頒發感謝狀，他們以專業與熱情投入台中市美感教育，陪伴孩子在校園中發現美、感受美、創造美。

教育局表示，成果展呈現各校依據校園特色與社區脈絡，與藝術家共同打造的豐富成果。

新社區中和國小與黃琦、張春玲及儲見智等藝術家合作，深化戲曲課程並將校園打造為社區共享的美感教育基地；北屯區逢甲國小在顏桂英藝術家引導，以天然素材進行藝術創作，實踐「生活即美、創作即學習」的理念。

新社區中和國小歌仔戲開場表演。（記者徐義雄攝）

豐原區福陽國小由邱俊彰、陳意昌藝術家帶領，透過製作迷你小電鍋碗，展現「美學生活化、生活美學化」的精神；西屯區東海國小在楊婷妘、徐瑋翊及黃育倫藝術家引導下，透過多國舞風體驗，讓孩子從肢體律動中理解舞蹈之美；大肚區瑞峰國小則由陳士雄藝術家帶領，以大肚山在地特色為發想，引導學生透過銅雕創作認識並關懷環境。

太平區新光國小在王英峻藝術家指導，帶領師生親手製作戲偶並學習操偶，體驗布袋戲傳統工藝之美；霧峰區五福國小在劉芸與陳煥景藝術家引導，以環保容器製作卡林巴琴，結合二十四節令鼓呈現融合與創新的竹樂饗宴。

北屯區大坑國小由陳映潔與畢森德藝術家帶領，以多元媒材探索自然紋理與色彩，呼應山林與綠建築特色；太平區太平國小在張雪鳳藝術家協助下，將在地五金文化結合玻璃工藝，創作琉璃珠並以金屬線編織呈現地方風貌；市立爽文國中則由王筱彤藝術家帶領，運用柿染技藝結合數位創作，傳統工藝以嶄新形式展現其獨特魅力。