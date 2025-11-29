台中藥事照護成果亮眼 多層次用藥服務守護長者健康

衛生局長曾梓展等人，體驗用藥安全衛教遊戲。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府衛生局二十九日在文心森林公園舉辦「一一四年藥事照護暨用藥安全成果發表會」，活動在大坑國小非洲鼓隊充滿活力的表演中拉開序幕，吸引眾多民眾參與。

衛生局長曾梓展頒發「藥事貢獻獎」、「藥事照護服務績優獎」等獎項，食品藥物管理署長姜至剛抵現場，支持台中市多元藥事照護服務的推動。

自民國一百年起，台中居家訪視藥事照護服務人次已突破兩萬八百人次，為長者健康築起穩固防線。

衛生局分享，長者莊阿姨，藥師到府訪視時，發現她有高血壓、睡眠障礙與骨質疏鬆等狀況，希望逐步減少安眠藥使用。藥師耐心傾聽協助規劃漸進式減藥方案，在安全情況調整用藥。經過多次訪視與關懷，阿姨逐漸恢復自信，睡眠品質明顯改善，樂於與藥師分享生活點滴，展現藥事照護帶來的溫暖與陪伴。

廣告 廣告

台中市藥事照護服務場域多元，居家訪視外，延伸至社區據點及長照機構，打造多層次用藥關懷網絡。據點式藥事照護已達八一四二人次，社區及機構式用藥整合服務三一一七人次，一0九年起新增「送藥到府」服務，將藥品與關懷一併送到八六二位行動不便者家中。今年啟動「居家安寧藥事訪視服務」，藥師依處方調劑管制藥品，赴個案家中提供評估與衛教諮詢，兼顧末期病患用藥安全與尊嚴。

活動現場設置多項用藥安全闖關攤位，包括打彈珠、大富翁、中草藥包手作DIY等互動遊戲，民眾集滿闖關章後可兌換精美小禮物，結合中藥材辨識與中西藥安全知識宣導。