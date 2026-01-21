台中虎媽囚廁餓死21歲女兒 校方曾極力阻止休學！師悲吐：會在抽屜放麵包、零食

一名21歲陳女遭虎媽虐死，父親與大姊曾赴殯儀館。（翻攝畫面）

去年震驚社會的台中大甲虎媽將21歲女兒囚虐致死，案經4個月調查，檢方20日正式起訴詹母及陳姓父親。據了解，詹母長期將陳女拘禁在家，在校時師長、同學時常暖心關照，而詹母當時提出休學申請時，校方也曾極力阻止，卻沒想到最終仍無法阻止這場悲劇。

次女遭虎媽虐死原因？

據警方調查，死者因環境打掃問題、體重問題遭詹母管教，2022年先是被媽媽迫休學後，隨即被關入家中1樓僅5坪大的孝親房中，並訂下苛刻的日常規範，最後詹母還變本加厲，將陳女囚禁在氣窗被封死的浴室中，並每天施捨少量菜尾，除了死者父母，在外地就讀大學的大姊也都知情此事，但陳父完全不敢違逆妻子施予救援，導致陳女長期營養不良，瘦到僅剩30公斤，最終因多重器官衰竭身亡。

校方心疼死者家教嚴厲伸援手

據《自由時報》報導，陳女生前就讀南投一間高中並住宿在校，不過詹母在陳女高二時突到校辦休學，校方獲悉後，極力勸阻未果。學校老師透露，陳女在校成績及人際關係都不錯，由於因陳女身材瘦小且家教嚴厲，師長們都會特別關懷她，除了會在她抽屜放麵包、零食外，老師得知詹母不讓辦手機，也伸出援手，借她舊手機在學校使用。值得關注的是，陳女曾向同學坦言，自己比較喜歡待在學校，而不是家裡。

廣告 廣告

據了解，詹母發現放在浴室門口的飯菜沒被動過，擅自認定女兒已經死亡，但陳女當下仍有一息尚存，若及時送醫，仍可能獲救，但詹母置之不理。4天後屍臭四溢，詹母仍不得不入內清理，才嚇得陳父趕緊騎車前往警局報案，而詹母落網後，至今堅持為女兒好拒認罪。全案20日偵結起訴，法院裁定續押2夫妻。

傳次女太像婆婆才遭虐待？

事實上，詹女24年前就曾因「驚世媳婦」登社會新聞版面，過去不給婆婆吃飯、把婆婆打到住院黒史也跟著曝光，如今虐死女兒，親友則透露是因次女長相神似婆婆，才多年來遭受非人待遇。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

曾為家產打婆婆關陽台！台中虎媽涉虐待拘21歲女兒致死 「虐婆惡媳」黑史全被起底

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒

不顧家有兒「新北淫男硬上大10歲堂嬸」 噴臉凌辱成證據！無罪更二審逆轉了