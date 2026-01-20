台中虎媽囚21歲女兒成屍！爸曾撿到鑰匙開門 女兒見生機淚：你終於來了

社會中心／羅欣怡報導

大甲「虎媽」拘禁女兒致死。（圖／資料畫面）

台中虎媽詹姓婦人長期囚禁21歲的二女兒，並用電線將人綑綁囚禁在房間及浴室內長達2年多，女兒最終因營養不良、多重器官衰竭慘死，台中地檢署偵結，依私行拘禁凌虐致死罪提起公訴，全案將由國民法官審理。據了解，虎媽的行徑連丈夫都制止不了，曾經丈夫撿到鑰匙開門，女兒淚眼汪汪大喊「爸爸終於來了」，但父親卻沒救出女兒，捨棄最後讓女兒活命的機會。

起訴書指出，詹姓婦人與陳姓丈夫、大女兒及被害小女兒同住。2023年1月間，詹女因不滿小女兒居家清潔未達標，竟強行幫女兒辦理休學，隨即展開如同「集中營」般的虐待生活。詹女先是用電線將女兒房門手把與樓梯扶手綑綁，限制其出入；後來變本加厲，將囚禁範圍縮小至房內浴室，用電線將浴室門把與五斗櫃死死綁住，僅提供極少量的食物，導致正值青春期的女兒日漸消瘦、體力枯竭。

大甲「虎媽」拘禁女兒致死，陳父一度拿鑰匙開門，卻沒救出女兒，令人費解。（圖／翻攝畫面）

據了解，畏懼妻子的陳父在偶然機會下，曾經拿著由妻子保管的鑰匙開門，宛如看到希望的女兒看到來的人是爸爸，忍不住喊了一句「爸爸終於來了...」不過見到女兒嚴重消瘦的陳父，卻沒趁這個機會救出女兒，事後被妻子發現還吃了一頓排頭。

檢方認定詹女手段殘忍，涉犯《刑法》私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪，屬家庭暴力重罪，依法提起公訴，全案將交由國民法官審理。

