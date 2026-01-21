台中虎媽禁錮21歲女兒千日餓成屍 爸撿鑰匙開門「不救」斷生路遭起訴

記者潘靚緯／台中報導

「虎媽」詹女不滿小女兒居家清潔未做好，竟強行幫女兒辦理休學，拘禁在家中浴室近千日，導致21歲的陳女長期饑餓、因多重器官衰竭死亡。(圖／翻攝畫面)

去年9月，台中市詹姓母親僅因不滿21歲的女兒做家事不乾淨，竟從2023年起強迫女兒休學，用電線將人綑綁囚禁在房間及浴室內長達2年8個月，期間僅提供少量食物，女兒長期處於飢餓狀態，最終因營養不良、多重器官衰竭慘死。更冷血的是，詹女發現女兒死亡後不但未報警，還伴屍3天試圖清洗掩蓋屍臭，台中地檢署偵結後將詹女私行拘禁凌虐致死罪提起公訴，而詹女的陳姓丈夫明知女兒受虐卻放任不管，遭檢方一併起訴。

起訴書指出，去年9月25日，大甲區一名21歲陳姓女子遭活活餓死在家中，過世時體重僅30多公斤，檢警發現50歲的詹姓「虎媽」涉嫌私行拘禁致死罪的嫌疑重大，聲請羈押禁見獲准，陳姓丈夫則以10萬元交保。

陳姓父親明知女兒遭囚禁虐待，曾拿鑰匙打開浴室，卻未救出女兒，檢方依幫助加重私行拘禁罪嫌一併起訴。（圖／翻攝畫面）

根據調查，2023年1月間，詹女因不滿小女兒居家清潔未達標，竟強行幫女兒辦理休學，隨即展開如同「集中營」般的虐待生活。詹女先是用電線將女兒房門手把與樓梯扶手綑綁，拘禁在一樓房間內；之後更變本加厲，將囚禁範圍縮小至房內浴室，用電線將浴室門把與五斗櫃死死綁住，僅提供極少量的食物，導致正值青春期的女兒長期饑餓、營養不良，導致多器官衰竭死亡。詹女被依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌提起公訴，並建請法院繼續羈押禁見。

據了解，詹女的陳姓丈夫雖與女兒同住，卻畏懼妻子，一次偶然機會下，曾經拿著妻子保管的鑰匙開門，女兒看到開門的人是爸爸，忍不住喊一句「爸爸終於來了...」，對女兒負有救助義務的陳父，卻為了迴避夫妻衝突，未趁此機會將女兒救出，也未採取有效遏止手段或報警、救護等作為，對女兒遭虐的境遇視而不見、放任該犯罪狀態持續發生，終釀成無可挽回的悲劇，檢方一併將陳男依幫助加重私行拘禁罪嫌起訴。

