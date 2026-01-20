台中虎媽虐女案偵結！ 父母均涉家庭暴力致死被訴

台中市一名五十歲詹姓母親長期囚禁21歲陳姓女兒，最終導致女兒因長期營養不良而死亡。台中地檢署今（20）日偵結，依私行拘禁七日以上且施以凌虐致死等罪嫌起訴詹姓母親，並依幫助加重私行拘禁罪嫌起訴陳姓父親，全案將由國民法庭審理。

台中地檢署。（圖／資料照）

檢方調查發現，詹姓女子僅因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，於2023年1月間強行替女兒辦理高中休學，並以電線綑綁房門方式，將女兒拘禁在住處一樓房間內。後來更進一步限縮活動範圍至房間浴室，使女兒活動區域極度受限。拘禁期間，詹女僅提供如菜粥等少量食物維生，導致女兒長期處於營養不良狀態，日漸消瘦、體力枯竭。

陳姓女子被囚禁長達二年七個月、900多天，最終於2025年9月因長期飢餓與營養不良導致多重器官衰竭死亡。警方在現場發現死者身高150公分，體重僅剩30公斤，全身枯瘦發黑、脫皮，模樣悽慘。檢方指出，詹女於9月21日上午發現女兒沒有回應，卻置之不理，未確認女兒狀況，也未撥打119求救。

陳女父親。(圖／資料照）

同住的陳姓父親作為房屋所有人，對女兒負有救助義務，明知女兒遭妻子長期拘禁，卻為迴避夫妻衝突，長期放任不管，未採取有效遏止手段或報警、帶其脫離等救護作為。直到9月25日凌晨，詹女為掩蓋屍臭味，解開浴室門口電線，將遺體搬出開始清理浴室，陳男才發現女兒早已死亡，隨即騎車前往派出所報案。

檢察官密集傳喚包含被害人親屬、師長、同學等多名證人，並調取相關通聯、健保就醫、兒少保護、家庭暴力通報紀錄及死者求學生活照片等資料後，認定詹女涉犯刑法私行拘禁七日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪，提起公訴並建請法院續予羈押禁見；陳男則涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪。

台中大甲女大生陳屍家中命案，陳女的姐姐及父親一起前往殯儀館。 （圖／ 資料照 ）

台中地檢署強調，子女並非父母的私有財產，任何以教養或管教之名，實施限制人身自由、隔絕對外接觸或施以身心凌虐的行為，均為法律所不容。家庭暴力絕非私領域之家庭事務，社會各界如察覺相關情事，應即時通報並尋求專業與法律資源介入，避免類似悲劇再次發生。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

