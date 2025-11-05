台中處理非洲豬瘟0分！徐國勇怒喊「盧秀燕，還我豬」
[Newtalk新聞]
台中市爆發非洲豬瘟，市府處置備受關注。對此，民進黨秘書長徐國勇今（5）日直嗆，「台中市長盧秀燕，還我豬」。他批，台中市政府這次處理非洲豬瘟連59分都沒有，而是0分。
徐國勇今上午在民進黨直播節目《午青LIVE》表示，他之前才去彰化吃爌肉飯，現在都是用冷凍的了，因為沒有溫體豬。他並現場拿出肉鬆說，若非洲豬瘟全國蔓延，連肉鬆都沒得吃，因為做肉鬆要溫體豬做才好吃。
「盧秀燕，把豬還給我。」徐國勇表示，台中市政府干預國軍清消採檢、行政怠惰6天沒有檢測、找沒有執照的獸醫師，損害全國人民吃豬肉的權利、養豬農的權利。他說，盧若怠忽職守，那就是刑法問題，不是政治問題。
徐國勇痛批，盧秀燕到底說了多少次謊話，台中市政府這次處理豬瘟連59分都沒有，他要不客氣地講就是「0分」。
另外，徐國勇也批民眾黨主席黃國昌停止年金改革，跑去跟國民黨站在一起，這個人還有誠信嗎？他說，誠實信用對黃國昌來說像「放空氣一樣」，希望大家跟民進黨繼續支持年金改革。
