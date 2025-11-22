台中號誌全台最多 年修近8千次
台中市目前交通號誌燈共計6612處，數量為全台最多，交通局建置完善巡查機制，一年365天提供24小時搶修服務。交通局指出，去年維修高達7783次，其中以控制器故障、線路異常共占4成為最大宗，市民只要1通電話，2小時內到場搶修，確保交通秩序不中斷。
交通局長葉昭甫指出，台中市目前交通號誌燈共設置6612處，數量為全台最多，包括三色號誌5893處、閃光號誌719處；其中行人號誌燈共計2373處。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發狀況搶修，都是交通局的重要任務。
「市民的1通電話，就是守護路口安全的關鍵。」交通局說明，為提高應變效率，號誌維修廠商在接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修，除維修外，號誌秒數調整需求遍及全市29個行政區，維修人員在市區、屯區、海線、山城間奔走，確保各路口號誌運作正常、秒數合宜。
根據統計，台中市去年維修交通號誌次數為7783次，較前年增加1700餘次，去年號誌故障前5種樣態依序為控制器故障21.02％、線路異常19.22％、行人燈面故障11.59％、行車燈面故障6.45％以及號誌時鐘不同步5.81％，前兩項共占整體維修次數的4成，為最大宗。
維修人員林宏麟指出，交通號誌的秒數看似簡單，卻攸關通行安全的重要專業，行人早開時相與小綠人秒數的設定，依道路寬度、車流量及民眾穿越需求做精準評估。維修團隊劉建鴻說明，依地方交通型態微調秒數，特別是尖峰或新闢道路周邊的車流變化，也讓該項工作成為「分秒必爭」的道安任務。
其他人也在看
台中居酒屋火災 消防出水灌救 (圖)
台中市北屯區敦仁街一間居酒屋23日晚間發生火警，經灌救後，火勢已順利撲滅。消防局表示，現場疑似為員工更換瓦斯桶時不慎引發火勢，一名男性員工臉部輕微燙傷送醫。中央社 ・ 8 小時前
台中居酒屋火災 1男員工臉部燙傷送醫
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市北屯區敦仁街1間居酒屋今晚疑更換瓦斯桶不慎引發火災，消防局前往救援，將1名臉部輕微燙傷男員工送醫，另使用雙節梯協助受困2樓的2名員工脫困，2人未受傷。中央社 ・ 8 小時前
台中市行車號誌燈全台最多 去年維修件數高達7783件
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，其中三色號誌5893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2373處，其中包含普通行人號誌2194處、放大行人號誌179處，合計達6612處，數量為全台最多。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發...CTWANT ・ 1 天前
台中南區工安意外 移工自高樓墜落重傷送醫
台中市一處建築工地今（23）日下午發生工安意外，一名男性外籍移工在11樓作業，不明原因摔落到2樓，傷勢嚴重、意識不清，救護人員緊急將他送醫。台中市勞檢處表示，該建案已經勒令停工，也會依照違反《職安法》開罰。公視新聞網 ・ 9 小時前
現役裝甲兵「八唐縱走失蹤」 女友曝最後訊息：剩1公里下山
台中市和平區八唐縱走路線近日發生登山失蹤事件，21歲江姓現役軍人獨自攀登後失聯，曾向女友傳訊表示「只剩1公里就下山」，隨即斷訊。警方與消防局接獲報案後，聯合國軍及民間搜救單位出動30多人進行搜尋，由於該路線地形險峻，包括夢幻谷瀑布與八仙山三角點間陡坡，存在滑落及迷路風險，搜救工作持續展開。鏡新聞 ・ 11 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 12 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 19 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 6 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 13 小時前