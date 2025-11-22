台中號誌全台最多 年修近8千次

台中市目前交通號誌燈共計6612處，數量為全台最多，交通局建置完善巡查機制，一年365天提供24小時搶修服務。交通局指出，去年維修高達7783次，其中以控制器故障、線路異常共占4成為最大宗，市民只要1通電話，2小時內到場搶修，確保交通秩序不中斷。

交通局長葉昭甫指出，台中市目前交通號誌燈共設置6612處，數量為全台最多，包括三色號誌5893處、閃光號誌719處；其中行人號誌燈共計2373處。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發狀況搶修，都是交通局的重要任務。

「市民的1通電話，就是守護路口安全的關鍵。」交通局說明，為提高應變效率，號誌維修廠商在接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修，除維修外，號誌秒數調整需求遍及全市29個行政區，維修人員在市區、屯區、海線、山城間奔走，確保各路口號誌運作正常、秒數合宜。

根據統計，台中市去年維修交通號誌次數為7783次，較前年增加1700餘次，去年號誌故障前5種樣態依序為控制器故障21.02％、線路異常19.22％、行人燈面故障11.59％、行車燈面故障6.45％以及號誌時鐘不同步5.81％，前兩項共占整體維修次數的4成，為最大宗。

維修人員林宏麟指出，交通號誌的秒數看似簡單，卻攸關通行安全的重要專業，行人早開時相與小綠人秒數的設定，依道路寬度、車流量及民眾穿越需求做精準評估。維修團隊劉建鴻說明，依地方交通型態微調秒數，特別是尖峰或新闢道路周邊的車流變化，也讓該項工作成為「分秒必爭」的道安任務。