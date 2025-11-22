台中號誌燈修件數狂飆7783件 最大宗故障原因曝光
台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，交通局建置完善巡查機制，一年365天不管颱風天或夜晚時間，提供24小時搶修服務。交通局指出，去年維修件數高達7783件，控制器故障、線路異常共占4成最大宗，市民一通電話，2小時內到抵達現場搶修，確保交通秩序不中斷。
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，其中三色號誌5893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2373處，其中包含普通行人號誌2194處、放大行人號誌179處，合計達6612處，數量為全台最多。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發狀況搶修都是交通局的重要任務。
「市民的一通電話，就是守護路口安全的關鍵」，交通局說明，為提高應變效率，台中市號誌維修廠商依契約規定，在接獲1999市民專線通報後必須2小時內到場，進行檢修、排除異常，除了維修之外，號誌秒數調整需求遍及全市29個行政區，維修人員在市區、屯區、海線、山城間奔走，確保各路口號誌運作正常、秒數合宜。
台中市去年維修號誌件數為7783件，較前年增加1700餘件，去年號誌故障前5種樣態，依序為控制器故障21.92％、線路異常19.22％、行人燈面故障11.59％、行車燈面故障6.45％以及號誌時鐘不同步5.81％，前兩項占整體4成為最大宗。
葉昭甫表示，在停電期間，號誌若全部熄滅將提高事故風險，交通局已於全市重要路口建置187處UPS不斷電系統，可在停電時維持約5小時的基本運作，至於尚未裝設UPS不斷電系統的路口，當台電預告將停電時，交通局維修隊會提前到場架設發電機並待命，確保不因停電影響交通安全。
號誌維修人員林宏麟指出，交通號誌的秒數看似簡單，其實攸關到通行安全的重要專業，行人早開時相與小綠人秒數的設定，依道路寬度、車流量及民眾穿越需求做精準評估，許多長者反映過馬路秒數不足，經地方通報後，維修人員會立即到場現勘，並從控制器調整秒數，保障長者與行人安全。
維修團隊劉建鴻說明，颱風過境常挾帶強大風雨，交通號誌難擋風速受損率增高，不畏風雨快速與委外廠商攜手投入修復作業，日常維護還因應交通號誌運作一段時間後，依地方交通型態微調秒數，特別是尖峰或新闢道路周邊的車流變化，使該項工作成為真正的「分秒必爭」的道安任務。
交通局提醒，用路人若遇到號誌故障，但現場沒有警察指揮，應視該路口為無號誌路口，遵守交通基本原則，包含支道車禮讓幹道車、少線車道禮讓多線車道、轉彎車禮讓直行車、左方車禮讓右方車，若發現號誌閃爍、過亮或不亮等異常狀況，務必提高警覺、減速慢行，交通局持續透過精準維修、即時搶修與完善設備，打造更安全的交通環境。
