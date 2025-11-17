台中蛋行進貨芬普尼蛋流向5區35家店 早餐店、便利商店等入列

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，遭移動管制，台中市龍忠蛋行被發現9日曾進貨該畜牧場雞蛋，並再度驗出芬普尼超標。台中市衛生局今天公布問題蛋品流向名單，共35家店，分別進入大肚區、龍井區等5個行政區，包含連鎖早餐店、便當店、便利商店及旅館等。

台中市龍忠蛋行9日進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，後又驗出農藥芬普尼超標。民進黨籍台中市議員陳俞融（左三）等人要求中市府公布蛋品流向。（圖／陳俞融提供）

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、江肇國等人關心從彰化進入台中的芬普尼蛋流向。

陳俞融表示，芬普尼蛋流向35家店，因市府未即時公布，有民眾憂心吃到毒蛋，到早餐店買蛋餅時要求店家不要加蛋，她要求市府公布流向店家。謝家宜則要求衛生局應加強稽查。

廣告 廣告

衛生局長曾梓展答詢，7日接獲彰化通知，當天要求蛋行下架，蛋行表示已全數售罄，10日稽查再發現龍忠蛋行9日曾進貨，且販售來自文雅畜牧場的雞蛋，當場要求下架，後續檢驗出芬普尼代謝物超標，立刻通報中央，希望不要指責認真做事的公務員。

台中市龍忠蛋行9日進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，後又驗出農藥芬普尼超標。民進黨籍台中市議員江肇國（中）等人質疑，市府為何72小時後才決定公布蛋品流向。（圖／江肇國提供）

江肇國質疑，為何市府在72小時後才公布蛋品流向的35家店家。市長盧秀燕答詢，考量小商家是無辜的，商譽維護不易，等檢驗結果出爐時，蛋品都已銷售完畢，事後也無法彌補，因市議員有這樣的要求，市府最後決定從善。

江肇國認為，若事先公布蛋品流向的店家，可讓消費者提早防範，但只提供溯源條碼，難道要讓民眾自己看條碼？違規蛋品流向店家大多是餐飲業，消費者根本無從查起，市府為了保護商譽，卻犧牲消費者健康。

台中龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨的芬普尼問題蛋品，共流向35家店，台中市衛生局今天在台中市重大食安議題專區公布名單。名單顯示，問題蛋品分別流向大肚區、龍井區、清水區、梧棲區、沙鹿區等5個行政區。店家包含早餐店、旅館、烘焙坊、便當店、便利商店等。