台中蛋雞場染疫雞蛋還能吃嗎？「關鍵1步驟」吃了才安全

台中豐原一家蛋雞場近日出現雞隻大量死亡情形，經檢驗確定是禽流感陽性。消息曝光後，開始有人擔憂禽流情會不會擴散？一般民眾會被傳染嗎？現在市面上的雞肉和雞蛋還能安心食用嗎？本文帶您一起了解。

禽流感人傳人機率低

禽流感即禽鳥類的病毒性流行性感冒，是由A型流感病毒引起禽類的呼吸系統到嚴重全身敗血症等多種症狀的傳染病。禽流感病毒一般不會感染人類，僅偶發性出現人類感染禽流感病毒之情形。

動保處表示，現為候鳥北返季節，今年起全台共發生6例禽流感案例，如今台中豐原又傳出1例，顯示環境中仍有禽流感病毒威脅，加上日夜溫差大，易造成禽隻緊迫。

根據衛福部疾管署資料，大多數造成新型A型流感個案的動物流感病毒，因尚未完全適應人體，感染能力僅限於動物傳人。其中，H5N1及H7N9曾出現極少數家庭或醫院內群聚案例，不排除有侷限性人傳人的可能性，只是目前仍無證據顯示有持續性人傳人的現象。

雞肉、雞蛋還能吃嗎？關鍵在於「是否煮熟」

這次台中蛋雞場傳出禽流感疫情，且業者未主動通報，也讓民眾擔心是否有染疫的雞蛋、雞肉流入市面。對此台中市衛生局長曾梓展說明，該養雞場是蛋場，沒有出售雞肉，食安處稽查人員已下架回收所有雞蛋，並追蹤列管。雖然該案場半徑3公里內有3家禽場，不過台中市政府除了全面撲殺並清消該案場，也針對周邊禽場完成消毒。

農業部指出，禽流感對人類的主要風險來自「接觸」病禽或其排泄物、分泌物，且處理時防護不足才有可能染疫。一般民眾只要選擇合法來源的禽類產品且徹底煮熟，造成的食安風險相對較低。況且禽流感病毒不耐高溫，攝氏100度加熱1分鐘即可滅菌，只要肉類和蛋品徹底加熱煮熟，就能有效消滅病毒。

此外，烹調前建議肉類先用熱水川燙、蛋類先清洗蛋殼表面，接觸過生禽肉或蛋品後，務必用肥皂洗手，將生熟食分開處理，避免交叉污染。

民眾如何避免感染禽流感？

為降低感染風險，建議民眾在日常生活中，落實「5要6不」防疫原則：

肉類及蛋要熟食

要以肥皂徹底洗手

出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史

與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗

要保持均衡飲食與適度運動



不生食禽鳥蛋類或其製品

不走私及購買來路不明肉品

不接觸或餵食禽畜

不野放或隨意丟棄禽畜

不將飼養禽畜與其他禽畜混居

不前往空氣不流通或人潮擁擠場所

最後也呼籲養禽業者，除了配合落實執行防疫措施外，若發現場內禽隻有食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡的情形，應立即通報動保處，勿隱匿疫情以免擴散。