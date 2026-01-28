台中蛋雞場涉隱匿禽流感 動物福利標章遭撤銷

（中央社記者吳欣紜台北28日電）台中市豐原區一處蛋雞場雞隻染禽流感，經查業者涉隱匿疫情。由於該場具有台灣動物社會研究會的動物福利標章等，動社今天表示，因其未通過標準稽核及標章規範，今天正式除名。

動物福利標章及友善雞蛋聯盟，是台灣動物社會研究會所設立，透過雙軌稽核，包含由動社稽核員前往牧場進行嚴謹稽核及產銷監管稽核等；若稽核通過，就可使用雙標章，成為許多民眾選購商品的參考之一。

台灣動物社會研究會今天發布聲明指出，台中該蛋雞場因未通過年度動物福利標準稽核及違反標章規範，已予除名。

動社聲明指出，該牧場2024年底提出動物福利標章蛋雞牧場申請，經動社派員前往嚴格稽核後，在2025年2月14日通知通過稽核，證書有效期限為2025年2月14日至2026年2月13日。

動社表示，2025年該牧場因新增飼養棟舍，動社按照稽核規範，10月再度派員前往稽核，發現牧場有部分狀況未能符合規範標準，因此要求牧場進行改善，否則不予通過；今年1月5日再度派員實地覆核，牧場仍不符合規範，1月16日已發文通知不予展延通過。

動社說，該牧場近日發生大量雞隻死亡，未主動通報主管機關及動社，已嚴重違反動物福利、生物安全及公共衛生管理。

此外，動社表示，動社與牧場簽訂的標章圖使用合作契約書規定，牧場須與時俱進，遵守「動物福利標章暨友善雞蛋聯盟蛋雞動物福利標準」及台灣動物保護法、食品安全衛生管理法、動物傳染病防治條例等法規；該牧場未據實通報，已嚴重傷害標章信譽，今天正式公告除名。

動社強調，台中該牧場已非「動物福利標章East Certified」暨「友善雞蛋聯盟」成員，籲消費者明察。（編輯：吳素柔）1150128