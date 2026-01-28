台中蛋雞場爆發禽流感 何欣純：螺絲不能再鬆了

台中豐原某蛋雞場爆發禽流感，民進黨市長參選人、立委何欣純28日呼籲，市府「螺絲鬆」情況不能再發生。（何欣純提供）

台中豐原某蛋雞場爆發禽流感，全場7000隻雞將全面撲殺，民進黨市長參選人、立委何欣純28日呼籲，台中好不容易度過非洲豬瘟，現在又碰到禽流感，防疫如同作戰，「螺絲鬆」情況不能再發生。

豐原某蛋雞場近期約1700隻雞死亡，市長盧秀燕今早證實，經檢驗是禽流感陽性，市府已成立前進指揮所，第一，案場會進行消毒；第二，工作人員及人車將進行管制；第三，流出的蛋會進行追蹤下架銷毀，另所有雞隻將全面撲殺。

何欣純指出，台中好不容易度過非洲豬瘟疫情，現在又碰到禽流感，市民的心情是恐慌的。防疫如同作戰！市府務必嚴守防疫SOP，防疫措施一定要做到位，絕對不能鬆散，不能懈怠，「螺絲鬆」的情況不能再次發生，這一次禽流感的資訊，務必公開透明向市民交代清楚，讓市民安心。

