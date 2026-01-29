台中蛋雞場爆發禽流感 卓榮泰指示強化安全措施、處置違法未通報

台中豐原蛋雞場禽流感個案，台中市府成立前進指揮所前往消毒撲殺並將依法開罰。台中市政府提供



台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主被質疑隱匿通報。行政院長卓榮泰今（1/29）表示，養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大，農業部隨時支援台中市。

台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性。台中市府後續成立前進指揮所，今已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。

農業部今天在行政院會說明近日禽流感疫情，行政院發言人李慧芝在政院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，養雞場必須強化所有的安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大。

卓榮泰感謝台中市政府成立前進前指揮所，進行必要的撲殺，也請農業部隨時支援，做必要了解，讓所有安全措施可以完整實現。

