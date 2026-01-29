台中蛋雞場爆發禽流感 醫師建議「這種蛋」少吃

台中豐原蛋雞場禽流感個案，台中市府成立前進指揮所前往消毒撲殺並將依法開罰。台中市政府提供



台中市豐原區一處蛋雞場爆發禽流感，業者卻隱匿消息，隨後苗栗後龍出海口出現大量死雞，且驗出H5N1亞型高病原性禽流感，經查與豐原的案例場有關，由於1月10日就出現禽流感症狀，外界擔心問題雞蛋流入市面，專家提醒，民眾應避免食用生禽肉或未全熟的蛋，不要接觸受污染環境與染病禽鳥，若有發燒或呼吸道症狀，迅速就醫。

台中市政府指出，27日派員到豐原蛋雞場採檢，結果驗出禽流感病毒陽性。業者稱本月10日開始有禽流感症狀，至26日共1700隻雞死亡；由於業者涉嫌隱匿案情，將依《動物傳染病防治條例》規定，處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，且死亡雞隻未依規定化製處理，將依《畜牧法》開罰。

醫師提醒，禽流感疫情下應避免食用未全熟的蛋品。示意圖，廖瑞祥攝

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海昨指出，防疫重點在於避免接觸病禽與受污染環境，H5N1主要透過接觸被感染的活禽、死禽，以及其糞便與分泌物，人類可能因接觸被污染的環境感染，但尚無人傳人風險。

顏宗海說，禽流感潛伏期約2到8天，接觸到死雞的相關人員，在這段期間有發燒或呼吸道症狀，建議儘速就醫。此外，食用生禽肉或未全熟蛋品也有可能增加感染風險，特別是「半熟蛋」例如溫泉蛋、溏心蛋，以及以半熟蛋為原料的糕點或調味料，例如美奶滋等，都應該避免。

此外，顏宗海建議，禽肉烹煮前應先用熱水汆燙，蛋類要先清洗蛋殼表面，接觸過生禽肉或蛋品，務必用肥皂徹底洗手，生熟食分開處理，避免交叉感染。

