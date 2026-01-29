台中蛋雞場爆禽流感偷埋死雞還出蛋 藍綠議員要求徹查

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市蛋雞牧場爆發禽流感疫情，藍綠議員指中市養雞場自2023年就未再出現確診禽流感病例，這次出現牧場隱匿疫情、偷丟雞埋雞還正常出蛋，除了依法開罰，要求釐清通報時差、加強稽查與通報機制，強化現行輔導與查核機制，協助業者落實主動通報，避免再次發生。

民進黨議員黃守達指出，台中市養雞場自2023年後，就未再出現確診禽流感病例，這次爆發疫情，市府除了應儘速釐清感染源頭、追蹤可能接觸場域外，也應持續監測臺中市內所有禽場，加強稽查與通報機制，防止再度發生業者隱匿不報、延誤防疫的狀況，避免疫情持續擴大，進一步影響肉品與蛋品安全與價格。

黃守達要求，除了落實食品安全把關，全面下架相關蛋品外，臺中市衛生局也應加強宣導民眾在日常飲食上避免食用生蛋或未煮熟的禽類肉品，以降低食安風險。

周永鴻說，要求市府團隊務必落實以下兩點，確保市民安心。

第一，落實人員監控：針對H5N1病毒風險，衛生局須嚴格執行接觸人員的健康追蹤。目前匡列觀察期為10日，市府務必確保造冊名單詳實，密切監測第一線人員健康狀況，防止疫情擴散。

第二，釐清通報時差：業者自述1月10日即有雞隻異常，卻遲至26日才曝光，中間長達兩週的時間差令人擔憂，呼籲農業局在依法開罰之外，應進一步調查這段期間的實際處置狀況，並檢視現行輔導與查核機制是否有加強空間，協助業者落實主動通報，避免類似情事再次發生。

市議員邱愛珊則說，看到網友在社群平台爆料就立即通報市府，要求市府一定要釐清事實，確保市民健康與公共安全。

台中市長盧秀燕說明禽流感疫情。(記者蘇孟娟攝)

