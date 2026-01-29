台中蛋雞場爆禽流感疫情 卓榮泰指示農業部隨時支援

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

台中市豐原區一處蛋雞場近日爆發禽流感疫情， 業者未依規定即時通報，還私自跨縣市到苗栗掩埋死亡雞隻，遭舉報後疫情曝光。行政院長卓榮泰今表示，養雞場必須強化安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大，農業部隨時支援台中市。

台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性。台中市府後續成立前進指揮所，今已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。

農業部今在行政院會說明近日禽流感疫情，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，針對目前養雞場必須要強化所有安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險的擴大。

廣告 廣告

卓榮泰也感謝台中市政府成立前進指揮所進行必要撲殺，也請農業部隨時支援，跟台中市政府做必要了解，讓所有安全措施都能完整實現。

【看原文連結】