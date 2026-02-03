台中蛋雞場爆禽流感！冬季為好發期 疾管署：應落實「5要6不」防疫

台中豐原一處蛋雞場有上千隻雞異常死亡，經採樣送驗發現H5N1陽性反應。（示意圖／Pexels）

近日台中市豐原區一處蛋雞場傳出H5N1疫情，約7000隻蛋雞中就有1700隻異常暴斃，經農業局採樣送驗後確認呈現陽性反應。疾管署示警，冬季為禽流感好發季節，請禽場相關從業人員加強防護措施，民眾則應落實「5要6不」原則，以防範新型A型流感。

疾管署指出，依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今年（2026年）截至1月30日已有7件案例場。而受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。

疾管署說明，「新型A型流感」係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為禽鳥類、豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。為防範動物傳人之新型A型流感病例出現，各地方衛生單位凡接獲動物流感疫情通報，均會立即展開疫情調查並協助清場人員正確執行個人防護。

疾管署表示，自2022年11月累計至今，已針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已順利結束觀察。疾管署提醒，相關工作人員在作業過程中應落實自我防護，於工作結束後落實清消，並配合10日健康追蹤，如出現急性呼吸道感染或結膜炎症狀，應立即回報並主動告知醫療人員其職業與動物接觸史，以利早期診斷。

關於國際疫情部分，根據疾管署監測資料顯示，今年截至2月2日尚無人類感染H5N1病例，去年（2025年）累計30例，其中12例死亡，病例數以柬埔寨報告18例為多，其中9例死亡，全年皆有發病病例；另美國與孟加拉各報告3例，印度及越南各報告2例，英國和墨西哥各報告1例，病患皆於2025年5月前發病。2025年發生之新型A型流感共73例，除H5N1外，其他感染型別如 H5N2、H5N5、H9N2及H10N3，以中國報告38例H9N2為多。

疾管署說，針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國15省市（四川、安徽、江西、重慶、湖南、貴州、廣西、廣東、雲南、福建、湖北、河南、陝西、天津、江蘇）及柬埔寨旅遊疫情建議列為「第二級：警示（Aler）」，請民眾對當地採取加強防護；中國其他省市（不含港澳）及美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉則列為「第一級：注意（Watch）」，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署呼籲，民眾在日常生活中應落實「5要6不」防疫原則，即可防範新型A型流感，降低感染風險：「5要」是指要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力；「6不」則是不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

相關資訊可至疾管署全球資訊網「新型A型流感專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

