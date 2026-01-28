台中蛋雞場爆禽流感 盧秀燕指示成立指揮所消毒並開罰 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市政府於1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，市長盧秀燕今（28）日表示，農業局動保處獲報後隨即於27日派員前往訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果目前已證實是禽流感病毒陽性。對此，台中市政府已成立前進指揮所，目前已完成該案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制，後續亦將對流出的蛋進行追蹤、下架以及銷毀；本案將依法處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

盧秀燕指出，該雞場已經證實是禽流感，依規定場內所有雞隻都必須進行撲殺清場，由於冬天是禽流感爆發的季節，已經有好幾個縣市都出現禽流感疫情，因此針對台中市大約171個雞場，已請各區公所全面進行訪查、避免傳染。另外，對於該案場沒有主動通報疫情以及進行相關的銷毀作業，市府會依規定開罰。

農業局說明，目前該案場約有1700隻雞隻死亡，場內在養雞隻約7000隻；以死亡數量來看，已屬大量異常狀況。農業局強調，由於業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依《畜牧法》裁罰。

農業局指出，關於撲殺作業，目前已調集機具人力並通知化製場待命，將依中央指令，預計於這2天內完成。此外，雞農未通報的原因，將持續調查事證，並配合中央釐清。該案場相關場內物品包含雞蛋一併進行銷毀作業。

衛生局說明，因應豐原區禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局將與動保處協力執行禽場相關工作人員之匡列、造冊及防疫衛教，並持續追蹤關懷大於10日，期間倘該等人員有出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等疑似類流感症狀時，將協助轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。另依據衛生福利部疾病管制署監測資料檢視，自114年1月1日起至今115年1月28日止，全國及台中市皆無人類新型A型流感確定病例，請民眾毋須恐慌。

衛生局表示，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「澈底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。

「防疫視同作戰！」立委何欣純說，台中好不容易擺脫非洲豬瘟，又碰到禽流感，市民心情恐慌，市府要嚴守防疫SOP，要做到位、不能鬆散，且這次所有資料也該公開透明。

台中市議員邱愛珊表示，這家養雞場過去以「友善養殖」自許，但此次業者隱匿疫情、非法處置是防疫大忌，她全力支持市府依《動物傳染病防治條例》依法嚴辦。她更強調現應該落實防疫管理，場內數千隻雞隻撲殺後，必須依法妥善處理，其掩埋區域及全場環境也應加強監測與全面消毒，阻斷病原散播風險。

照片來源：台中市政府提供

