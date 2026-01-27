台中蛋雞場爆1700隻雞死亡 農業局採樣送驗祭「移動管制」

台中豐原某蛋雞場傳出大量異常死亡情形，台中市農業局完成採樣並送檢驗並對該蛋雞場開立「移動管制通知書」。（圖：邱愛珊臉書）

台中豐原一處蛋雞場傳出大量異常死亡情形。台中市農業局27日上午前往採樣並送檢驗，同時開立「移動管制通知書」，禁止場內動物以及相關物品移出，檢驗結果預計48小時出爐。(請聽AI報導)

國民黨台中市議員邱愛珊表示，豐原某蛋雞場疑出現雞隻異常大量死亡情形，動保處27號上午派員前往現場訪查，認為現場雞隻確實出現健康異常症狀，已完成採樣並送中央單位檢驗，預計48小時內有結果；同時開立「移動管制通知書」，在檢驗結果出爐前，禁止場內動物及相關物品移出，防止可能的疫情擴散。

養雞場則發出聲明表示，近日於場內例行性監測，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段，對於已購買該批次產品客戶，將提供辦理退款退費服務。

據了解，該蛋雞場飼養總數約7000隻，近期累計死亡約1700多隻。邱愛珊指出，已明確要求市府，除了完成必要採檢程序外，對於是否通報延遲、是否涉及隱匿情事，須依法徹查、嚴格把關。(以上新聞由楊清緣編輯，AI播報。)