台中蛋雞場禽流感陽性 業者涉隱匿、未送化製將開罰

防疫人員穿著防護衣，在爆發雞隻禽流感的案場仔細清消，台中豐原這處蛋雞場遭民眾舉報，有雞隻大量異常死亡，還疑似埋在蛋雞場的庭院裡，市府稽查人員28日一早，前來了解狀況。

「證件給我看一下，翻過去，另外一面。」

場方一度拖延，台中豐原這處蛋雞場死雞數量約一千多隻，讓附近居民相當緊張，市府26日接獲民眾舉報，27日動保處就前往了解，並採集檢討體後送驗，也對該場進行移動管制，28日確認雞隻是禽流感陽性。

台中市農業局長李逸安說明，「牠有呼吸道疾病，有些窘迫的狀況，我們動保處人員現場看到，大概有類似這樣的症狀出現。」

市府表示，目前已經成立前進指揮所，加強其他171個雞場的訪查及防疫，已流出的雞蛋也會追蹤，並回收下架銷毀；市府調查，該案場約有1700隻雞隻死亡，場內目前還有7000隻，將等待獸醫開立許可後撲殺。而案場死亡雞隻未依規定送化製處理，將依《畜牧法》裁罰外，業者未主動通報也涉及隱匿，除了不予補償，也將依違反《動物傳染病防治條例》，處5萬到100萬元罰鍰。

台中市長盧秀燕指出，「業者發生這個事情，沒有進行通報，以及進行相關的銷毀作業，我們會來開罰。」

台中市養雞協會理事長王世琳指出，「應該是管理的問題，病毒，多少都會進來，怎麼去防堵它，就是把自己的生化、生物安全做好這樣。」

而苗栗縣26日在後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當天採樣送驗後，28日也確認確診H5N1亞型高病原性禽流感；苗栗縣府表示掌握行為人，初步指向是來自台中地區的養禽場，已與台中市相關單位聯繫中。