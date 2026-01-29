台中蛋雞場隱匿疫情！半月暴斃 1700 隻雞 1/10雞蛋仍照賣流向曝光

記者陳佳鈴／台中報導

調查發現，業者自 1 月 10 日起發現雞隻異常，卻隱匿通報長達半個月，期間甚至照常出售雞蛋，目前流向仍待查。(圖／翻攝畫面)

台中市豐原區一處蛋雞場爆發重大禽流感疫情！台中市長盧秀燕昨（28）日宣布，該案場確診禽流感，將對全場雞隻進行撲殺。調查發現，業者自 1 月 10 日起發現雞隻異常，卻隱匿通報長達半個月，期間甚至照常出售雞蛋、就地掩埋死雞，市府將依法祭出百萬重罰。除了重罰之外，相關單位也積極追查流向，研判應都在大台中範圍內。

暴斃 1700 隻雞竟照常賣蛋 網爆死雞「裝袋運走」

台中市政府調查顯示，該蛋雞場自 1 月 10 日即出現禽流感症狀，至 26 日為止，死亡雞隻已超過 1,700 隻。惡劣的是，業者在雞隻大量死亡期間，仍持續出售雞蛋並讓貨車進出。

廣告 廣告

日前已有網友在社群發文檢舉，指該案場這兩週一直有不明大量死雞，疑似被埋在場內花園，甚至有人目擊死雞被「裝袋運走」，流向不明。市府 27 日派員採驗時，現場也確實發現雞隻有呼吸窘迫症狀，且部分死雞遭就地掩埋。

隱匿疫情代價大！最高罰百萬且「不予補償」

針對業者惡意隱匿行為，台中市農業局祭出鐵腕，調查屬實將依《動物傳染病防治條例》處 5 萬至 100 萬元罰鍰。業者也因未主動通報，撲殺雞隻與銷毀物品的損失將不獲任何政府補償。另外，死雞未依規定化製處理，將另依《畜牧法》裁處。

該案場位於豐原與潭子交界，半徑 3 公里內共有 3 家禽場。市府已成立前進指揮所，於今日中午完成鄰近禽場消毒與人車管制。目前正重點調查發病期間進出案場的宅配貨車足跡，釐清病毒是否已隨人員、車輛流向其他雞場，全力防堵疫情擴散。

更多三立新聞網報導

年終加碼！彰化工程行老闆為犒賞霸氣送員工刮刮樂 1買法刮中100萬

高二生瘋短影音「瞳孔放大、眨眼少」 2年近視飆800度

台中人夫離婚後控前妻「脫衣陪酒睡恩客」討百萬 法官亮1簡訊判敗訴

Toyz去年悄移監彰監服刑 結婚解套避驅逐？判決早留伏筆

