台中蛋雞場隱匿禽流感疫情 吹哨農友：員工大量埋雞露餡

豐康牧場爆發禽流感疫情，工作人員到場撲殺雞隻。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻蛋雞，證實感染高病原禽流感，最早爆料養雞場的「吹哨者」林姓農友說，媽媽也是都吃他家的蛋，約半個月前就發現雞場員工埋雞，自己應該更早爆料。

林男指出，自己住在養雞廠附近，這2週在農田工作時，發現2名養雞場員工將大量死雞埋在牧場的花園，也有用黑色垃圾袋及白色布袋裝雞屍體用小貨車運出他當時想著，曾看到新聞報導南部有禽流感，立刻想到埋雞是否也有關，但業者不通報，反而偷埋雞。

林男主動打電話向台中市府通報此事，並在臉書社團貼文，林男說，1700隻的死雞大量異常死亡不通報還繼續賣蛋獲取盈利，將死雞運出別縣市危害當地居民，真的該罰，真的不曉得「動物福利標章」怎麼發給這樣的人，籲請相關單位持續追查。

豐康牧場爆發禽流感疫情。(記者張軒哲攝)

