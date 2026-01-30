台中蛋雞禽流感 農業部：雞蛋供應尚屬無虞

▲台中動防處執行蛋雞4982隻撲殺銷毀作業。（示意圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 動植物防疫檢疫署日表示，台中市豐原區蛋雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，台中動防處執行蛋雞4982隻撲殺銷毀作業，也督導業者完成場區清潔、消毒工作。至於雞蛋供需部分，均日產蛋約12.4萬箱，但整體來說供應尚屬無虞。

防檢署提到，全球高病原性禽流感疫情仍嚴峻，會透過候野鳥遷徙傳播病原，再經由產銷系統水平傳染，全球疫情持續增加中。自去年9月起，我國度冬候鳥遷徙路徑上游國家日本已發生18例禽場及63例野鳥案例，韓國則發生38例禽場及38例野鳥案例。

防檢署說，經野鳥遷徙傳入病原風險仍高，養禽業者務必落實禽場生物安全操作，以降低疫情發生的風險。

防檢署補充，台中市動防處執行疫情調查訪談時，業者自承於「今年1月23日至26日載運死雞1150隻至苗栗縣後龍鎮私人土地掩埋」，經苗栗縣政府開挖目前發現約300隻死雞，後續將持續開挖了解掩埋隻數，將該等死雞以指定化製方式處理，並進行現場消毒作業。

3處死雞外觀、雞齡相似 移送司法機關偵辦

防檢署說明，遭開挖的死雞、後龍大排棄置死雞，及台中市豐原區蛋雞案例場比對，3處死雞外觀及雞齡均相似，涉案地主已移請司法機關偵辦。

關於外界關注雞蛋供需議題，畜牧司表示，目前生產的蛋雞隻數約3700萬羽，產能充足，雖近期受多波冷氣團來襲、日夜溫差過大及疫情影響，主要產地彰化等地區部分蛋雞場雖短期產能略有下滑，均日產蛋約12.4萬箱。

畜牧司說，整體來說供應尚屬無虞，推估隨氣候回穩及換羽雞群逐步恢復投產，預期供應將緩步回穩。

農業部說明，將密切注意近期雞蛋價量變化，適時邀集產業等相關單位交流產銷資訊與啟動調節措施，確保蛋源穩定供應。

