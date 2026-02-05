台中蜜柑關西風壽喜燒疑食品中毒 多人腹瀉發燒 市府勒令停業

台中市西區蜜柑關西風壽喜燒疑發生食品中毒，有民眾在社群平台發文指出，用餐後多人出現腹瀉、發燒等症狀。台中市食安處今天表示，已派員前往稽查、採集相關檢體，檢驗結果預計2周出爐，即起勒令停業，另發現多項缺失，已要求業者限期改善。業者在臉書發布公告說，對於受影響顧客感到抱，將負起責任補償損失，也會配合相關單位調查。

台中市一家日式餐廳疑發生食物中毒事件，市府食安處獲報派員前往稽查，現場採集環境及食物等相關檢體送驗。（民眾提供／中央社）

有民眾在網路社群平台發文表示，2月1日晚間8時與友人到台中西區一家壽喜燒店用餐，返家後他與友人陸續出現腹瀉、發燒等症狀，後續就醫治療。

台中市食品藥物安全處今天透過文字稿指出，2月3日獲報西區某餐廳有民眾用餐後出現不適，疑似食品中毒，疑因店家提供生食蛋品，派員前往稽查並採集食品、環境檢體送驗，檢驗結果預計2周出爐。

食安處表示，另查獲餐廳有其他缺失，包含個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄及廚餘處理廠商資訊、食品添加物未妥善管理等，已要求業者限期改善；為避免食安風險擴大，要求業者即起暫停營業。

食安處說，後續若檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

當事店家蜜柑關西風壽喜燒也在臉書（Facebook）發布公告，對於用餐後身體出現不適顧客感到抱歉，將針對受影響顧客負起醫療與損失補償，也會配合相關單位調查。