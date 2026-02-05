台中蜜柑關西風壽喜燒食安疑雲 多人腹瀉發燒遭勒令停業

【緯來新聞網】台中市西區餐廳 蜜柑關西風壽喜燒 被通報疑似發生食品中毒事件，有消費者在用餐後出現腹瀉、發燒等不適症狀。台中市食品藥物安全處 表示，2月3日接獲通報後已派員稽查並採集食品與環境檢體送驗，為防止風險擴大，已要求業者即刻停止營業。

台中蜜柑關西風壽喜燒爆食安疑雲。（圖／翻攝Google Maps）

此案引發討論，主因在於疑似與餐廳提供的生食蛋品有關，且消費者症狀涉及腸胃道與發燒反應，符合食品中毒通報條件。食安處指出，相關檢體仍在



依據通報內容，消費者於2月1日晚間約8時前往台中市西區該餐廳用餐，返家後陸續出現身體不適，並前往醫療院所就醫。食安處在接獲醫療端與民眾反映後，展開行政調查，並針對食品來源、製作流程及用餐環境進行全面查核。



食安處說明，現場稽查除採集食品與環境樣本外，也發現餐廳存在多項管理缺失，包括個人物品未分區放置、病媒防治與廚餘清運紀錄未能完整提供，以及食品添加物管理不符規定，已要求業者限期改善。



食安處表示，若檢驗結果確認檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體比對出相同病原，將依法移送司法機關偵辦。



餐廳方面則透過社群平台發布聲明，表示對顧客用餐後出現不適深感抱歉，將負責相關醫療與損失補償，並配合主管機關後續調查與處理。

