台中螺螄粉專賣店 手工熬湯 每一口都是柳州家鄉味

台中必吃螺螄粉《財迷螺螄粉》成為不少台中嗜辣族群偏愛的用餐選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中螺螄粉專賣店的誕生：從街邊攤走進巷弄美食地圖

在台中這座小吃林立的城市，一家以「螺螄粉」為主打的店逐漸闖出名聲。《財迷螺螄粉》原本只是創辦人擺在街邊的一個小攤車，靠著每日現炒與親力親為的手藝，慢慢發展為現在這間人氣台中螺螄粉專賣店。

創辦人來自中國廣西柳州，當時不少鄰里開玩笑說她「為了存錢像個財迷」，她便索性將這個綽號當作店名。名字背後不只是一段趣事，更承載著她從零開始的生活堅持與文化自豪。如今，這家店不僅吸引本地食客，也常被點名為北區螺螄粉推薦口袋名單之一。

北區必吃美食《財迷螺螄粉》由來自廣西柳州的創辦人親自掌廚，帶來最道地的原鄉滋味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

正宗柳州螺螄粉風味：從手路菜熬出好口碑

「螺螄粉對柳州人來說，就像滷肉飯之於台灣，是最親切的日常。」創辦人這麼形容。為了重現記憶中的正宗柳州螺螄粉，她選擇每日現熬湯底、不用任何湯包或粉劑。湯頭酸香濃郁、帶點獨特發酵香，配料如酸筍、花生、豆皮、木耳等皆是自家調理或嚴選食材。



此外，店內也供應各式川味熱炒料理，成為許多饕客眼中的台中川味熱炒店首選。不論是酸筍炒牛肉還是炒鴨胗，都是炒鍋現點現炒，特別適合喜歡辣味的食客。這種結合小吃與熱炒的模式，也讓財迷在美食圈逐漸樹立起台中四川美食推薦的品牌形象。

台中北區快炒推薦《財迷螺螄粉》除了主打螺螄粉，也提供多款川味熱炒，滿足不同口味需求（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

市場教育與文化融合：柳州道地美食的推廣挑戰



創業初期，許多台灣顧客對螺螄粉既陌生又保留，甚至有人誤會是賣藥的。創辦人笑說：「很多人第一次走進來都說『我怕臭』，結果吃了就回不去了。」靠著手工熬煮與對風味的堅持，這碗台中柳州道地美食最終征服了在地人的味蕾。



如今，崇德路美食《財迷螺螄粉》不僅是北區宵夜推薦的常客，也是不少學生、上班族的宵夜據點。無論是三五好友小聚，或一人獨享晚餐，這家店逐漸成為許多人心中的台中朋友聚餐餐廳與台中吃辣推薦地點。

台中川菜餐廳《財迷螺螄粉》深受台中喜愛吃辣的民眾青睞，辣香夠味、層次豐富（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

在地化經營的堅持：打造台中特色麵食新風格



除了傳統湯粉，文心路必吃小吃《財迷螺螄粉》也推出了特色爆炒螺螄粉、螺螄麵與各類乾拌系列，成為獨樹一格的台中特色麵食代表。這些創新搭配不僅讓傳統小吃有了新變化，也吸引越來越多年輕族群嘗鮮。



雖然現在市面上許多新開的螺螄粉店選擇走速食品路線，但崇德夜市美食《財迷螺螄粉》仍堅持每日熬湯、不做大量預製品。「我們相信，只有真材實料的東西，才經得起時間考驗。」創辦人說。也因此，即使物價節節上升，店內價格依舊維持親民，期望讓更多人輕鬆吃到家鄉味。



FAQ 常見問答



Q1：「螺螄粉」這道料理來自哪裡？

A1：這道料理最初流行於柳州街頭，後來因其獨特的酸、辣、臭、鮮、爽五味融合的湯頭，以及富有口感的米粉和多樣配料（如酸筍、木耳、花生、豆皮等），逐漸走紅全國，甚至風靡海外。



Q2：《財迷螺螄粉》營業到幾點？

A2：門市營業至深夜，深受外食族與夜貓族喜愛，是北區宵夜推薦的熱門選擇之一。建議可先上 IG / Google 評論查詢即時營業資訊。



Q3：《財迷螺螄粉》的辣度可以調整嗎？

A3：可以的！《財迷螺螄粉》提供多段辣度調整選項，包括不辣、微辣、中辣、大辣，讓顧客能依照個人口味自由選擇。即使平常不太能吃辣，也能安心嘗試。



Q4：除了螺螄粉，還有什麼其他菜色可以點？

A4：本店另有多款川味熱炒料理，如酸筍炒空心菜、炒牛肉、酸辣土豆絲、炒鴨胗等，皆為現炒出餐，非常下飯。若你正在尋找台中川味熱炒店或適合聚餐的台中四川美食推薦地點，《財迷螺螄粉》絕對值得一試。



Q5：是否可以提前預約？

A5：目前《財迷螺螄粉》採現場候位為主，建議可先電話聯絡店家得知最新資訊。若是人數較多或計畫多人聚餐，也建議提前聯繫店家，以確保座位安排更順利。尤其在熱門時段與宵夜時段，部分分店常出現排隊人潮，提前規劃會更安心。



《財迷螺螄粉》

地址：台中市北區崇德路一段176號

連絡電話：04-2237-2115

Google地圖：https://rink.cc/yu33v

（最新資訊請以商家公告為準）