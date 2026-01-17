台中血庫拉警報！年前備血刻不容緩 1/18中港捐血室「捐血送贈全聯禮券」

A、O型血只剩3天，中港捐血室1月18日辦大型捐血救血荒。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】農曆年前向來是血液募集最吃緊的時刻，今年春節連假長達9天，更使醫療用血需求雪上加霜。台中捐血中心指出，目前中部地區血液庫存量為全國最低，整體庫存僅剩約4天，其中A型與O型血液更僅約3天，遠低於安全庫存10天標準，血庫已亮起紅色警報，急需社會大眾挽起袖子捐血救人。

台中捐血中心肩負供應台中、彰化、南投及雲林等4縣市醫療用血重任，每日平均需1,800袋血液才能因應臨床需求。然而近日寒流來襲，感冒民眾增加，加上年節返鄉、出遊及連假效應影響，進血量明顯下滑，血液募集面臨嚴峻挑戰。為穩定中部醫療量能，捐血中心預計於本月全力衝刺，目標募集6萬袋熱血。

根據最新統計，目前台中O型血庫存僅3.4天、A型血3.8天，B型及AB型血液分別為5天與5.8天，整體血量仍偏低，若捐血狀況未能改善，恐影響手術、急救及重大醫療處置。

為號召全民響應捐血，台中捐血中心將於115年1月18日（星期日）上午8時至下午6時，在「中港捐血室」（西屯區臺灣大道四段1176號）舉辦大型愛心捐血活動。此次活動由嘉麗建設股份有限公司主辦，並結合生命之愛志工團、台中市政府西屯區公所、福林里與福雅里辦公處、西屯區同心會及多家企業與公益團體協辦，希望以企業與社區力量攜手搶救血荒。

主辦單位表示，捐血是一項最直接、也最即時的生命救援行動，一袋血就可能挽救三條生命。尤其在農曆年前血庫告急之際，更需要社會大眾共同站出來，以實際行動守護陌生人的生命，也為社會注入善的循環。志工團長期投入公益關懷，期盼透過此次活動喚起更多年輕族群與家庭參與，讓「生命之愛」持續在社會中流動。

活動當天除號召「捐血家庭」共襄盛舉，也準備實質回饋鼓勵民眾挽袖捐血，凡捐血250cc可獲贈全聯禮券2張，捐血500cc則可獲全聯禮券5張，另加贈精美咖啡禮盒，數量有限，送完為止。

台中捐血中心主任林冠州呼籲，農曆年前是備血關鍵期，邀請民眾把握1月18日大型捐血活動，挽起手臂捐一袋血，不僅能即時挽救生命，也為自己的健康做一次「年前大掃除」，用行動傳遞愛與希望，共同守護中部醫療用血安全。

