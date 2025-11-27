台中行人交通違規罰單新制 12／1起四大超商24小時皆可繳

台中市罰單12月起四大超商都能繳費。（施志昌服務處提供／李京昇台中傳真）

針對長期以來民眾反映台中市行人交通違規罰鍰繳費不便的問題，台中市警察局今日宣布自今年12月1日起，凡行人、慢車及道路障礙等交通違規案件，民眾皆可持罰單至全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）透過多媒體事務機列印繳費單，並直接在櫃檯繳款，提供市民更便捷、不受時間限制的繳費管道。

此項新措施的推動，源於市議會去年的業務質詢。台中市議員施志昌接獲民眾陳情，一位在東海大學附近因違規穿越雙黃線被開罰單的行人反映，雖然違規被罰無話可說，但繳費管道極為不便。

廣告 廣告

施志昌指出，台中市行人罰鍰的繳納方式與汽機車不同，當時僅能透過郵局劃撥或親自前往開單地點所屬的警察分局（如烏日分局）臨櫃繳納，市民常常需要特地請假或調整作息才能完成繳費。

施志昌說，台灣作為科技大國，但台中市的罰單繳費方式卻相對落後。他進一步表示，目前全台六都中，除了台中和高雄以外，其餘直轄市皆已開放超商繳費。他當時強烈要求台中市政府必須盡快推出線上或超商繳費的便民方案。

為回應民眾需求並強化行政效率，台中市警察局編列70萬，經近一年的作業規畫與測試，克服各項困難，終於完成將此類罰單納入超商代收服務項目。市議員施志昌也表示相當肯定警局的積極性作為。

過去這類違規罰單僅限於平日白天親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，對於當事人造成極大不便。12月1日新制上路後，市民只需短短幾分鐘，即可在遍布全國、24小時不打烊的超商完成繳費，不再受限於公務機關的辦公時間，大幅增加了罰鍰繳納的管道，同時也能避免因繳費逾期而產生的額外罰則。

台中市警局交通警察大隊組長張峰銓表示，儘管繳費方式更加便利，但仍再次呼籲全體市民共同遵守交通規則，共同維護用路人安全，促進友善的交通環境，以享受從容不迫的交通秩序與安全。

更多中時新聞網報導

民歌大團圓創紀錄 喊話再唱50年

200萬人B肝帶原 醫籲高風險群篩檢

蘇丹紅風暴 亦鴻遭重罰500萬