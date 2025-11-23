台中行人晨遭右轉貨車碰撞受傷 肇責待調監視器釐清
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中西屯區今天清晨發生小貨車右轉碰撞行人事故，中市消防局表示，74歲行人頭部、左手撕裂傷及左胸口疼痛送醫救治；警方表示，確切肇責將調閱周邊監視器畫面釐清。
台中市消防局清晨5時58分許據報西屯區文心路三段與台灣大道三段口發生交通事故，現場一74歲男子頭部及左手撕裂傷、左胸口疼痛，送往林新醫院救治。
台中市警察局第六分局說明，營業小貨車駕駛46歲陳姓男子右轉台灣大道三段時，與行人李男發生碰撞，李男受傷送醫，陳姓駕駛未受傷，酒測無飲酒反應，確切肇事責任，將調閱周邊監視器畫面進一步釐清。（編輯：陳仁華）1141123
