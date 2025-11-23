台中行人走斑馬線遭貨車撞傷送醫救治 警將依法開罰駕駛
台中西屯區今天清晨發生行人走斑馬線遭貨車撞傷事故，台中市消防局表示，事故造成行人頭部、左手撕裂傷等，送醫後目前仍在加護病房救治；警方指出，調閱監視器確認，行人遭撞時走在人行穿越道上，將依法開罰，駕駛未禮讓行人最高可處新台幣3萬6000元罰鍰及吊照處分。
台中市消防局表示，清晨5時58分許據報西屯區文心路三段與台灣大道三段口發生交通事故，現場一名74歲男子頭部及左手撕裂傷、左胸口疼痛，送往林新醫院救治，目前仍在加護病房觀察中。
台中市警察局第六分局說明，營業小貨車駕駛46歲陳姓男子右轉台灣大道三段時，與行人李姓男子發生碰撞，李男受傷送醫，陳姓駕駛未受傷，酒測無飲酒反應，經調閱周邊監視器畫面確認，行人被撞時走在人行穿越道上，將依法開罰駕駛。
警方表示，駕駛若違反道路交通管理處罰條例未禮讓行人致人死傷，可處罰鍰7200元到3萬6000元。駕照方面，若肇事致人受傷者，吊扣駕照一年；致人重傷或死亡者吊銷駕照。
