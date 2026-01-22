台中行政教師獎勵沒動靜 教師團體「尋找盧秀燕」市府回應曝

盧秀燕日前跟進台北推營養午餐免費，教師團體喊話「尋找盧秀燕」盼跟進教師獎勵。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕日前跟進台北市長蔣萬安推公立國中小學營養午餐免費政策，台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，去年底教育部宣布調高教師行政獎金，包括高雄、台北及桃園均已加碼提高行政教師的工作獎金，台中市許多兼行政教師疑惑學生午餐台中市跟進，對教師的獎勵卻沒有動靜，喊話「尋找盧秀燕」；對此，台中市政府僅表示，「沒有回應」。

林碩杰指出，這幾年來學校行政業務日益繁重，教育部推動的「行政減量」越減越多，無論是校長或兼任組長、主任的老師，都面臨龐大壓力，甚至假日也要處理公務，導致許多人不願接行政，教育界出現「行政大逃亡」，中小學越來越難找人從事行政工作。

林碩杰說，去年底教育部宣布調高導師職務加給、代課教師鐘點費、行政獎金，增給每月1到2千元不等，高雄隨即在今年加碼行政工作獎金至1.5倍，台北市也宣布公立中小學(含特教學校)兼任行政教師獎金，在教育部核發的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元；桃園市也宣布將在教育部的基礎上，校長及兼任行政教師不分職級，每人每月加碼1000元獎金，還溯自去年9月。

林碩杰說，近來很多兼行政的教師反映，去年台北市長蔣萬安宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，盧秀燕馬上跟進，如今六都中已有三都加碼鼓勵行政教師，「盧市長不跟進嗎」。

林碩杰指出，加碼行政獎金是展現地方政府對教育人員長期投入的重視與支持，有助於提升兼行政教師的士氣與工作穩定度，也鼓勵更多教師願意承擔行政職務，確保校務運作順暢，但是「盧市長不見了」，喊話「尋找盧秀燕」，期盼台中加碼，以實際行動肯定第一線教育行政人員。

