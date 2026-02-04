台中街道玩很大 中市府邀青年用創意翻轉街道想像

台中街道玩很大，中市府建設局第二屆「全國大專院校人本環境設計學生競圖」，邀青年用創意翻轉街道想像。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕重視人本交通與城市安全，持續推動智慧城市政策，市府建設局首創「全國大專院校人本環境設計學生競圖」，今年第二屆，以「台中街道玩很大－人本智慧設計挑戰賽」為主題，設置20個獎項、總獎金10.5萬元，即日起至5月6日開放投稿，邀請青年以創意與專業，為城市街道注入全新想像。

建設局長陳大田表示，市府推動人本交通，不僅著眼於道路硬體改善，更重視用路安全、行走體驗與科技應用的整合，期盼透過青年世代的創意能量，提出貼近生活需求的設計構想，讓街道真正回歸「以人為本」的核心價值。

廣告 廣告

陳大田指出，市府去年（114年）首度以「人本環境」為主題舉辦學生競圖，吸引全國120件作品投稿，成功引發青年對人行空間與街道安全議題的關注。今年競賽邁入第二屆，進一步結合5G、物聯網及人工智慧（AI）等智慧科技元素，鼓勵參賽者將街道實體設計，與數位科技的感知、預測與管理機制相互整合，探索未來智慧街道的多元可能。

陳大田強調，未來的街道不再只是供人通行的靜態空間，而應具備即時感知風險、預防事故的能力，成為守護用路人的重要夥伴。本次競圖聚焦「安全保障、平等包容、通行便捷、體驗舒適、文化互動及可持續發展」六大核心理念，期盼學生透過創意設計，讓道路同時兼具交通機能、休憩空間、智慧服務與人文交流等多重功能。

建設局說，競圖基地須選定於台中市轄區內，設計路段長度需達300公尺以上，並提供西區忠明南路、公益路、美村路一段、清水區中山路、大里區德芳南路及豐原區中正路等6處參考基地，協助參賽者從在地角度出發，深入思考實際街道課題。

此次競圖共設置20個獎項，包括首獎3萬6千元、貳獎2萬元及參獎1萬元等。得獎作品除將於115年6月上旬舉辦的「道路人本環境論壇」中公開展示外，具發展潛力的方案，市府也將協助媒合專業團隊，提供學生參與後續規劃與執行實習的實務經驗。

活動即日起至5月6日受理投稿，相關資訊請至「2026台中市人本環境競圖」臉書專頁（https://www.facebook.com/taichungpoe）查詢，歡迎全國大專院校學生踴躍參與，共同為台中街道勾勒兼具溫度與智慧的未來樣貌。（寇世菁報導）