台中街頭上演「實境抓捕」移工見警闖紅燈跳車逃 民眾變活體GPS助警

記者陳佳鈴／台中報導

該車因陷入車陣動彈不得，駕駛竟突然推門逃逸，車內其他4名男子也跳下車往四面八方狂奔，畫面宛如電影場景。(圖/翻攝畫面)

台中街頭昨（23）日上午意外變身「現實版生存遊戲」！一名越南籍逃逸移工因心虛見警後當場闖紅燈、棄車逃跑，車上另4名同伴也瞬間奪門而出，5人像散落的遊戲角色往不同方向狂奔。最戲劇性的是，沿途民眾彷彿化身「活體 GPS」，不但用手比方向，甚至大喊「往那邊跑！」、「右邊巷子！」協助員警即時更新逃逸者位置，宛如 NPC（非玩家角色）給予任務指引般，全力協助警方抓人。

台中市警第二分局文正派出所警員謝宜宏執行巡邏時，發現一輛自小客車行跡可疑，先是閃躲巡邏車，隨後竟在紅燈時直接駛過路口，警方發現異狀後上前攔查。不料該車因陷入車陣動彈不得，駕駛竟突然推門逃逸，車內其他4名男子也跳下車往四面八方狂奔，畫面宛如電影場景。

此時周邊民眾自發加入「追捕行列」，有人指方向、有人大喊最新方位，形成一條「民間情報鏈」。(圖/翻攝畫面)

謝員立即騎車追緝，但路段巷弄複雜，一度視線受阻。此時周邊民眾自發加入「追捕行列」，有人指方向、有人大喊最新方位，形成一條「民間情報鏈」。現場喊聲此起彼落「往左邊跑了！」、「穿那條小巷！」警方就在這連環提示下，一路追趕、一路鎖定方向。

短短數分鐘內，警方便在民眾的熱情「導航」協助下成功攔下逃逸的駕駛。經查，該名 26 歲阮姓男子為越南籍移工，已逾期停留超過 2 年，因心虛見到巡邏警車才會慌不擇路闖紅燈、棄車逃跑。

警方將阮男帶回派出所偵訊後，依相關規定移交移民署專勤隊後續處理，並持續追查同行的其他外籍人士身份與合法性。

