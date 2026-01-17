台中街頭爆格鬥賽！噁男騷擾女店員遭勸離 父子3人見義勇為反被揮拳

記者林意筑／台中報導

昨（16）日下午1時許，中山路與光復街口的遠傳電信門市門口驚爆格鬥賽，4名男子扭打在地，爭吵聲引發路人關注。警方獲報趕抵時，雙方衝突已平息，已無扭打情事，後續員警也將現場4人帶回派出所釐清案情。經了解，原來有名男子在店內滋擾店員，其餘3名父子見義勇為上前協助勸離，未料對方突然揮拳，雙方一觸即發在街頭爆發全武行。

黃男突然揮拳毆打林男，林男2名兒子見狀衝上前替父親出氣，將黃男壓制在地。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

昨日下午1時10分許，有名33歲黃姓男子前往清水區中山路與光復街口的遠傳電信門市，當時51歲林男也在門市內，但因黃男在店內不斷滋擾女店員，女店員深感不適，只好求助林男幫忙將黃男勸離。

林男將黃男請至店門外時，黃男突然揮拳毆打林男，此景正好被另2名兒子看見，立即衝上前替父親出氣，將黃男壓制在地，雙方因此爆發全武行，4人扭打在地，爭吵聲引發路人關注，也造成林男大兒子手肘擦傷。

警方獲報趕抵時，雙方肢體衝突已平息，後續將黃男、林男父子等4人帶回派出所釐清案情，對此雙方均互不提告傷害，不過警方仍依相關罰則送辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，對於任何違法行為，均將積極迅速查緝到案，依法究辦，以維護市民生命財產安全。

