台中街頭突掉落「紅色斷掌」！員警急下車「結局超反轉」他慘了

台中大里街頭驚現「紅色斷掌」引發當地民眾恐慌，巡邏員警緊急下車察看，才確認該斷掌是一隻玩具假手，隨後警方追查事件背後真相，發現掀起風波的「紅色斷掌」是由一名男子從車頂掉落，男子以「1理由」辯稱，沒想到還是遭警方依違反社會秩序維護法移請台中地院簡易庭裁處了。





台中街頭突掉落「紅色斷掌」路人嚇瘋！員警急下車「結局超反轉」他慘了

警方到場確認後，發現所謂斷掌其實是做工逼真的玩具假手。（圖／翻攝畫面）

台中大里德芳路3段街頭驚傳出現「紅色斷掌」，根據《自由時報》報導，昨（14日）下午1點左右，民眾經過看見「紅色斷掌」躺在路邊，霧峰分局巡邏員警行經該路段，隨即停車確認，仔細檢查之後原來是一隻「玩具假手」，由於做工、肌膚材質相當細緻，讓警方開追這隻「假斷掌」的主人到底是誰。

台中街頭突掉落「紅色斷掌」路人嚇瘋！員警急下車「結局超反轉」他完蛋了

調閱監視器後查出，假手是從一名男子車頂掉落，對方稱是孩子玩耍遺留，出門沒注意就直接發動，才在路邊遺落。（示意圖非關本新聞／民視資料照）

從監視器一路往上查找，警方發現斷掌是從一輛廂型車的車頂掉落下來，該車主是一名38歲陳姓男子，該男得知消息之後，推測是小孩拿假手來玩、把玩具丟到車頂卻沒拿下來，陳男就這樣把車開出門，才在半路讓假手掉落路面，沒想到卻造成路過民眾大大驚嚇，隨後男子遭到警方依違反社會秩序維護法第63條第1項第6款移請簡易庭裁處。

