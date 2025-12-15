台中街頭驚見擬真「斷肢玩具」嚇壞路人 車主恐挨罰最高3萬

民眾開車時不慎掉落的擬真玩具假手。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 街頭驚見逼真斷肢玩具，嚇壞路人！在台中大里區街頭出現一隻外觀相當逼真的「血淋淋斷肢」，員警經查，確認為民眾開車時不慎掉落的玩具假手。由於玩具造型過於逼真，已造成路過民眾恐慌，車主後續將依《社會秩序維護法》移請裁處。

台中市霧峰警分局昨(14)日下午1時許，執行巡邏勤務時，在大里區德芳路三段慢車道上發現一隻外觀相當逼真的「血淋淋斷手」，皮膚紋理、與皺褶清晰可見，也嚇壞不少路過民眾。員警立即停車上前查看，確認為玩具假手後，隨即展開調查釐清來源。

霧峰警分局指出，巡邏員警發現路旁疑似人體斷肢物品，因外觀過於擬真，不敢大意，立刻調閱周邊監視器畫面。經追查發現，是從一輛行駛中的廂型車車頂掉落。警方隨後聯繫38歲的陳姓車主，陳男表示，疑似是孩子玩耍時將玩具假手放在車頂，自己未注意才直接開車上路，行經德芳路三段時不慎掉落，並非蓄意行為。

不過警方認為，該玩具假手外觀過於逼真，已造成民眾恐慌，恐有危害公共安全之虞，將依《社會秩序維護法》第63條第1項第6款「以其他方法驚嚇他人」規定，移請台中地方法院簡易庭裁處，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

