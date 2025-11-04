台中街頭驚見麝香豬"趴趴走" 若違法最高處100萬罰鍰

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

防堵非洲豬瘟，在台中太平，卻被發現有麝香豬街頭趴趴走，引起民眾驚慌，原來這頭麝香豬，是有人飼養的寵物豬，半夜掙脫綁繩脫逃，飼主說這是朋友送給她的寵物豬，平常都餵飼料跟菜葉，沒用廚餘，不過防疫階段，寵物豬離開飼養範圍，最高恐面臨百萬罰鍰。

台中街頭驚見麝香豬"趴趴走" 若違法最高可處100萬罰鍰(圖/民眾提供)





監視器拍下，迷你麝香豬，深夜裡在大街上四處遊蕩，不時抬頭張望查看，在非洲豬溫防疫期間，讓目擊民眾看傻眼，不到十分鐘，員警接獲通報，和民眾合力，一起趕豬，小豬受到驚嚇，拔腿狂奔，沿路跑回被飼養的地方。

飼主說接手領養小豬十天就爆發非洲豬溫疫情 強調平常都餵麝香豬吃飼料跟菜葉沒有使用廚餘(圖/民視新聞)





原來這隻麝香豬，大約四個月大，飼主從朋友手中接手，養在自家庭院裡頭，4日凌晨兩點多，小豬自行掙脫繩索，才會跑到大街上。飼主說，才接手領養小豬十天，就爆發非洲豬溫疫情，強調平常都餵麝香豬，吃飼料跟菜葉，沒有使用廚餘。

台中市府表示會再依訪談陳述內容做判斷 飼主如有違法將開罰(圖/民視新聞)





不過正值防疫階段，中央規定，禁止全國豬隻，移出飼養場所，否則最高可處100萬元罰鍰，台中市府表示會再依訪談陳述內容做判斷，如有違法再開罰。





