台中街頭驚魂！35歲張男美工刀威脅女子 警方跨區追捕落網

台中公園驚魂35歲男子亮刀恐嚇，街頭口角變驚悚追緝案。（圖 ／翻攝畫面）

台中市豐原區23日上午發生一起街頭恐嚇事件，1名35歲張姓男子疑似情緒不穩，在翁明公園與1名朱姓女子發生口角，甚至亮出美工刀恐嚇「誰敢報警，我就殺人」，讓附近民眾聞訊直呼驚悚。

事件發生於上午11時許，朱女當時停放機車，疑因被張男騎乘腳踏車擦撞而要求其停下處理，雙方隨即起口角，張男情緒瞬間爆炸，不僅動手揮拳攻擊、扯朱女頭髮，甚至亮出美工刀恐嚇對方，場面一度相當緊張。朱女隨後報案，警方立即展開追查。

豐原警分局透過沿線監視器追蹤，發現張男是一名居無定所人士，隨後研判張男已往東勢方向逃逸，警方成立專案小組，與東勢分局聯手清查可能藏身地點，但張男行蹤難以掌握，增加抓捕難度。

廣告 廣告

直到25日上午8時許，警方在東勢區東關路八段一座橋下發現張男蹤跡，立即將其控制，並在其包包內查獲犯案時使用的美工刀，張男對於恐嚇言語部分否認，但警方依傷害及恐嚇罪將其移送法辦，全案仍在後續偵辦中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

東區「最美咖啡廳」熄燈倒數！創始店12月中關門 3家分店全沒了

黃子佼稱與受害人全和解！ 吹哨者駁斥：不包含「這些女性」