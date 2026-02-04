台中街頭「鈔票雨」民眾瘋搶 警調監視器找回39萬

台中市豐原區日前發生一起離奇的現金遺失案件，警方透過調閱沿線監視器畫面，成功協助失主找回39.5萬元現金及2支手機。失主曾姓男子從事殯葬業，因客戶交付的50萬元款項及3支iPhone手機意外遺失，向警方求助。

現場路過民眾見狀後紛紛停車，協助撿拾散落在地的現金。（圖／警方提供）

警方受理案件後，立即展開調閱監視器作業。經比對沿線路口監視器畫面發現，1月20日凌晨2時許，曾男搭乘的黑色自小客車行經豐原區中正路與大社街口左轉時，車內大量紙鈔突然飛散掉落一地，駕駛並未察覺即離去。

廣告 廣告

曾男表示，當天因身體不適搭車外出，疑似因車門沒關好，才導致錢財遺失。（圖／監視器畫面）

現場路過民眾見狀後紛紛停車，協助撿拾散落在地的現金。警方透過這些監視器畫面，逐一聯繫拾得民眾並跨所協助，最終追回失主遺失的39.5萬元以及2支手機。

曾男事後表示，當天因身體不適搭車外出，疑似因車門沒關好，抱在胸前的客戶業務費用才會不慎遺失。他對於警方耐心調閱監視器、積極協助尋找，以及拾金不昧民眾的行為深表感謝，認為若非如此專業的協助，不可能這麼快找回工作用手機與大筆現金。

合作派出所所長陳盈延提醒，民眾平時應提高警覺，妥善保管貴重物品。若不慎遺失財物，可至「內政部警政署拾得遺失物管理系統」查詢相關資訊。他也呼籲拾得遺失物的民眾，應儘速送交警察機關或管理單位，以免觸法。

延伸閱讀

大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了

正是好發季節！藝人史丹利嘴歪眼斜 醫推測是「貝爾氏麻痺」

疲勞退散！貨車駕駛夜間開國道 14服務區推咖啡半價