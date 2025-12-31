台中補助廚餘機5000元明年限額登記 盧秀燕：提前一年整備去化 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市自2026年起，全面禁止家戶社區廚餘養豬，但每天280噸熟廚餘去化問題仍待解決，台中市長盧秀燕30日宣布，自明年元旦起，台中家戶購置廚餘機補助方案，每台補助新台幣5000元，總補助款經費新台幣5000萬元，預估補助1萬戶。另廚餘處理價，每公斤漲價超過5至8元就不合理，可洽其他合格清除業者承接。

「廚餘去化是全國性重大轉型工程，市府提前一年整備，確保市民安心無餘。」盧秀燕表示，因應中央115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬，事業廚餘如學校、團膳業者等產源端，符合中央規範可維持1年養豬再利用；116年1月1日起全面禁止廚餘養豬，故台中市推出全國量最多、1萬台廚餘機補助計畫，115年1月2日起可透過台中通APP進行線上申請。

盧秀燕指出，明年元旦起家戶及社區大樓廚餘將禁止養豬，必須交由清潔隊或合格業者收運處理；餐廳、團膳等事業廚餘則在一年轉型期內仍可有條件再利用。市府已與清運業者研商家戶廚餘收運模式與合理費用，並提醒民眾若遇不合理漲價或拒收，可洽各區清潔隊協助媒合，台中市有225家可清運廚餘業者，可維持市場競爭與服務量能。

台中市副市長鄭照新說明，因應家戶廚餘去化，市府推出家戶購置廚餘機補助方案，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，總補助經費5000萬元，每日減少家戶廚餘2.5噸。

鄭照新指出，因應中央規範116年起全面禁止廚餘養豬，中市將透過高效堆肥設施、黑水虻、擴增外埔厭氧發電等多元方式，推動廚餘能源化與肥料化，提升資源循環效率，確保廚餘去化機制運作穩定無虞。

鄭照新進一步說明，台中市已提前啟動廚餘養豬場轉型輔導機制，並以2026年作為一年緩衝期，協助業者逐步轉型。市府除配合中央提供每頭3600元或1800元不等的轉型補助外，也同步推動養豬場裝設溫度與影像監控等設備，加強跨局處聯合稽查與科技監管，並透過座談會與專案輔導，協助業者改善管理、穩定產業轉型。

市府呼籲，市民應落實源頭減量，廚餘務必「瀝水再丟」，吃多少煮多少、點多少吃多少；餐飲業者依人數調整份量，剩食可優先供員工使用或捐贈食物銀行，共同降低廚餘量與重量，減輕清運與處理壓力。

環保局指出，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型；不補助粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機。只要今年6月30日前設籍台中市，明年元旦起即可申請補助，補助款用罄即停止受理。

照片來源：台中市政府提供

