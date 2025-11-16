台中補助影集《監所男子囚生記》特映笑聲不斷 現正熱映中
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台灣知名影視製作人黃郁茹操刀、楊祐寧擔綱監製及金鐘獎戲劇節目導演獎得主高炳權執導的監所職場喜劇《監所男子囚生記》，集結劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太、楊祐寧等6位男神，以及詹子萱、睦媄等實力派演員共同主演。該劇昨（15）日於台中日日新影城舉辦前兩集台中特映會，現場笑聲不斷。製作人黃郁茹於映後驚喜現身，台中市影視發展基金會副執行長王允踰也親臨力挺，盛讚本劇卡司堅強、題材新穎、節奏緊湊又充滿笑點，並熱情呼籲觀眾準時收看。
▲影集《監所男子囚生記》台中特映會，劇組特別準備印有主視覺的爆米花可愛小禮，與現場觀眾分享。
台中市影視發展基金會副執行長王允踰表示，影集《監所男子囚生記》獲得台中市政府影視補助及協拍支持，故事跳脫以往對監獄的刻板印象，從監獄管理員視角出發，將高壓職場轉化為爆笑又寫實的喜劇舞台。「從來沒想過這樣的題材可以激盪出這麼多笑料，看完前兩集完全吊足我的胃口，回家我要繼續追劇追起來！」他也指出，市府團隊協調運用台中看守所閒置空間，配合美術團隊巧手改造，成功營造出兼具真實感與戲劇張力的場景；台中天氣穩定、場景多元，是影視拍攝的理想城市，期待未來有更多劇組選擇到台中取景拍攝。
製作人黃郁茹分享到，劇組為尋找理想場景曾煞費苦心，一度考慮進棚搭景，但成本勢必大幅增加，「非常感謝台中市協拍團隊的協助，借給我們這麼珍貴的場地，才有機會把這樣的故事完整呈現給觀眾。」她也說，在台中拍攝不僅有政策與行政協助，還遇上好天氣、好鄰居，居民友善、民眾熱情，讓劇組拍攝期間心情大好、氣氛融洽，也激發出演員更多即興火花，「大家對台中友善的拍攝環境都留下非常深刻的印象，有機會一定要再來台中拍戲。」
特映會當天，劇組更貼心準備印有《監所男子囚生記》主視覺的聯名爆米花，贈送給每一位入場觀眾，讓影迷驚喜連連。映後更邀請在台中看守所服務的公務同仁現身接受劇組採訪，看守所人員表示現實狀況沒有那麼多突發事件，大家工作也非常嚴謹，不過影集內容的確呈現部分的工作日常，用幽默的方式呈現，十分有趣，也歡迎有責任心的朋友們一同加入行列。
現場其他觀眾分享看完前2集心得，直呼本劇「好笑又好看」、「節奏超順、一下子就看完兩集」，直呼一定要把全劇追完，並要推薦親朋好友一起收看。
新聞局表示，《監所男子囚生記》是一部節奏輕快的職場喜劇，描述跆拳道明日之星阿耀（陳澤耀 飾）因傷退役後沉迷賭博，為了還債被惡勢力逼進監獄當監所管理員，專門照顧獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧 飾）。阿耀進入監所後，發現同事各個「慘到爆」，比起受刑人，更像是被困在體制裡的社畜；在荒謬又殘酷的日常中，他與同伴們逐漸磨出默契，發展出真摯的友情與愛情。全劇已於昨日（15日），每週六晚間8點於台灣大哥大MyVideo、愛奇藝國際版同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播，歡迎市民朋友一起鎖定收看
其他人也在看
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 4 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嘟嘟人奪走鐘獎「特別感謝賀瓏」博恩台下翻白眼全被拍
第七屆走鐘獎15日登場，「有夠烙賽獎」由The DoDo Men - 嘟嘟人拿下。該影片為他們與賀瓏一同前往非洲旅行，Ian在（李立唯）在發表得獎感言時，特別感謝薩泰爾娛樂、賀瓏，然而賀瓏今年6月爆出與Albee的緋聞，後隨即被薩泰爾解除合約，坐在台下的博恩反應，也頗為耐人尋味。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年 只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」
國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
《天地劍心》李一桐5部待播陸劇：《長風起》攜手李現上演騙局愛情，這部再搭成毅？
李一桐、成毅主演的《天地劍心》正在熱播中，兩人甜虐交織的愛情讓大批觀眾嗑生嗑死，其中李一桐戲約不斷，繼《天地劍心》後手中還有多達5部待播劇！以下整理「《天地劍心》李一桐5部待播陸劇」，改編自日本動畫《彩雲國物語》的《雲秀行》陣容華麗，《英雄志》還要要再搭成毅？Beauty美人圈 ・ 1 天前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心
韓籍啦啦隊女神李珠珢15日現身東京巨蛋，替日韓交流賽應援，卻在離場時疑似遭到男粉絲騷擾。該男子為了自拍，伸手拍了李珠珢的肩膀，之後一路緊貼在她身後尾隨，引發大批粉絲強烈不滿。中天新聞網 ・ 2 小時前
《阿凡達》《魔法壞女巫》是影業救世主嗎？好萊塢「新常態」分析：電影王國 榮景如何再現？
上月的北美票房表現用「慘澹」形容一點也不為過，4.25億美元（約131.7億元台幣）創下自1997年以來最糟紀錄。事實上，今年的萬聖節周末尤其「嚇人」——周五至周日的票房僅 4900萬美元（約15億元台幣），創下「全年最差」周末紀錄。接下來，業界都在期盼本月上映的《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》與年底推出的票房霸主《阿凡達》系列最新續集《阿凡達：火與燼》，能提振市場。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前