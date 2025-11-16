台中補助影集《監所男子囚生記》特映笑聲不斷 現正熱映中

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台灣知名影視製作人黃郁茹操刀、楊祐寧擔綱監製及金鐘獎戲劇節目導演獎得主高炳權執導的監所職場喜劇《監所男子囚生記》，集結劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、邱以太、楊祐寧等6位男神，以及詹子萱、睦媄等實力派演員共同主演。該劇昨（15）日於台中日日新影城舉辦前兩集台中特映會，現場笑聲不斷。製作人黃郁茹於映後驚喜現身，台中市影視發展基金會副執行長王允踰也親臨力挺，盛讚本劇卡司堅強、題材新穎、節奏緊湊又充滿笑點，並熱情呼籲觀眾準時收看。

▲影集《監所男子囚生記》台中特映會，劇組特別準備印有主視覺的爆米花可愛小禮，與現場觀眾分享。

台中市影視發展基金會副執行長王允踰表示，影集《監所男子囚生記》獲得台中市政府影視補助及協拍支持，故事跳脫以往對監獄的刻板印象，從監獄管理員視角出發，將高壓職場轉化為爆笑又寫實的喜劇舞台。「從來沒想過這樣的題材可以激盪出這麼多笑料，看完前兩集完全吊足我的胃口，回家我要繼續追劇追起來！」他也指出，市府團隊協調運用台中看守所閒置空間，配合美術團隊巧手改造，成功營造出兼具真實感與戲劇張力的場景；台中天氣穩定、場景多元，是影視拍攝的理想城市，期待未來有更多劇組選擇到台中取景拍攝。

製作人黃郁茹分享到，劇組為尋找理想場景曾煞費苦心，一度考慮進棚搭景，但成本勢必大幅增加，「非常感謝台中市協拍團隊的協助，借給我們這麼珍貴的場地，才有機會把這樣的故事完整呈現給觀眾。」她也說，在台中拍攝不僅有政策與行政協助，還遇上好天氣、好鄰居，居民友善、民眾熱情，讓劇組拍攝期間心情大好、氣氛融洽，也激發出演員更多即興火花，「大家對台中友善的拍攝環境都留下非常深刻的印象，有機會一定要再來台中拍戲。」

特映會當天，劇組更貼心準備印有《監所男子囚生記》主視覺的聯名爆米花，贈送給每一位入場觀眾，讓影迷驚喜連連。映後更邀請在台中看守所服務的公務同仁現身接受劇組採訪，看守所人員表示現實狀況沒有那麼多突發事件，大家工作也非常嚴謹，不過影集內容的確呈現部分的工作日常，用幽默的方式呈現，十分有趣，也歡迎有責任心的朋友們一同加入行列。

現場其他觀眾分享看完前2集心得，直呼本劇「好笑又好看」、「節奏超順、一下子就看完兩集」，直呼一定要把全劇追完，並要推薦親朋好友一起收看。

新聞局表示，《監所男子囚生記》是一部節奏輕快的職場喜劇，描述跆拳道明日之星阿耀（陳澤耀 飾）因傷退役後沉迷賭博，為了還債被惡勢力逼進監獄當監所管理員，專門照顧獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧 飾）。阿耀進入監所後，發現同事各個「慘到爆」，比起受刑人，更像是被困在體制裡的社畜；在荒謬又殘酷的日常中，他與同伴們逐漸磨出默契，發展出真摯的友情與愛情。全劇已於昨日（15日），每週六晚間8點於台灣大哥大MyVideo、愛奇藝國際版同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播，歡迎市民朋友一起鎖定收看