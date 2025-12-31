台中補助萬戶廚餘機僅能消化1.4％ 議員曝還有300多社區找不到業者清運

農業部宣布全台自明年起禁用廚餘養豬，台中市長盧秀燕昨宣布將補助1萬戶購買「家用廚餘機」，卻僅能消化約1.4％家用廚餘，遭質疑「杯水車薪」。廚餘示意圖。屏東縣提供



台中市先前爆發「非洲豬瘟」病例，農業部宣布全台自明年起禁用廚餘養豬，台中市長盧秀燕昨宣布將補助1萬戶購買「家用廚餘機」，估每日可減少家戶廚餘2.5噸、僅佔全市家用廚餘的1.4％。對此，民進黨議員周永鴻今（12/31）批評，盧市府推出的補助根本就是「杯水車薪」，面對明年就要上路的禁止廚餘養豬政策，台中市還有357個社區找不到業者清運廚餘，恐將面臨嚴峻挑戰。

根據台中市環保局統計，台中市每日廚餘量約280噸，家戶廚餘佔約180噸，因應明年「禁用廚餘養豬」政策上路，養豬戶不收廚餘，社區必須自行找清運業者清運，市長盧秀燕昨宣布明年元旦起補助每戶5千元廚餘機費用，共補助1萬戶，預估每日可減少家戶廚餘2.5噸，佔全部家戶廚餘的1.4％。

不過，台中市全市有116萬戶，台中市府年底壓線宣布補助1萬戶購買家用廚餘機，遭民進黨議員批評根本是杯水車薪，多數民眾仍要自行設法處理廚餘，怒轟盧市府「根本擺爛」。

議員周永鴻今在臉書發文直言，他在半個月前就警告過市府，明年家戶廚餘禁止養豬政策上路後，家戶和社區的廚餘清運將面臨挑戰。他指出，明天就是新的一年，台中還有357個社區找不到業者清運廚餘，佔了有需求社區的「一半以上」。

周永鴻批評，面對廚餘清運難題，結果市府的主要政策竟是補助家戶購買廚餘機，他質疑，這項政策雖然能減少前端廚餘量，但只佔家戶廚餘1.4%，根本杯水車薪。除此之外，面對不肖業者哄抬廚餘處理費，盧秀燕竟稱「覺得貴可以找別家」，他也砲轟：「問題就是廠商難找啊！市府這種放生市民的態度，是要讓台中廚餘處處飄香嗎？」

針對台中廚餘問題，據《自由時報》報導，環保局長吳盛忠表示，目前統計693處社區有處理廚餘問題，其中336處原垃圾清運業者願意一併清運廚餘，有22處由清潔隊協助，其餘335處、近半數社區廚餘清運尚無著落，除清潔隊協助外，另已找養豬協會專門載廚餘業者協助，若仍沒人清運，最下策就是請民眾廚餘盡量瀝乾後丟垃圾車。

