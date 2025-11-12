台中西區咖哩推薦 日式融合印度香料風味 限量供應每日熱銷中

台中西區異國美食推薦【壱絕】，每日限量80盤，每盤都是充滿匠心的精緻料理。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中西區日料推薦 獨具特色的日式香料咖哩

說到日式咖哩，台灣民眾應該再熟悉不過。從印度傳至英國，從英國傳至日本，又從日本傳到台灣，這道菜餚不僅歷史悠久，更具有多元文化背景。而在台中，有一間西區日式咖哩專門店，打著「限量、獨特」的旗幟，試圖再次重新詮釋咖哩的樣貌，這就是壱絕咖哩。不只是好吃，更帶著強烈的風格與信念，每一道料理細節，都來自一位台中咖哩職人十多年歷練與堅持淬鍊出的結晶。

台中高質感餐廳，侘寂風裝潢搭配職人手作香料咖哩，打造視覺與味覺的雙重饗宴。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

成為「一絕」的精神 風格獨具的西區日式創意料理

若要用一段話來形容台中勤美商圈美食壱絕咖哩的品牌精神，創辦人毫不猶豫地說出：「我想做出屬於自己的味道，不只好吃，更是料理的『一絕』。」這也是品牌命名壱絕的出處，代表這間西區咖哩店無可取代的精神。他相信，咖哩應該像拉麵一樣有風格、有流派，而不是千篇一律的模板化調味。

多段香料咖哩革新 融合印度料理精髓的台中模範市場美食

從中餐、西餐到日式餐飲，創辦人擁有豐富的料理知識與經驗。他發現，坊間的咖哩大多以咖哩塊速成，彼此之間差異不大，多半是微調甜度、鹹度而已。為了創造獨一無二的台中日式咖哩，他決定追本溯源，結合印度咖哩中「香料先炒」、「肉湯慢熬」、「多段組成」等技術，並精心挑選多種香料風味，最終成功找到屬於他的西區香料咖哩配方。

台中香料咖哩搭配薑黃飯，日式咖哩中的香甜口感融合南洋微苦風味，堪稱一絕。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

咖哩美學新體驗 用心打造台中西區質感餐廳

為了維持餐點品質，壱絕每日限量供應 80 份咖哩。自家調製的香料與配方都偏向大人味，因此無接待12歲以下孩童。

「我希望店裡是輕鬆、有質感的氛圍，給每位客人平等且舒服的體驗。」創辦人表示，之所以有這些規定的產生，就是為了打造一個讓人沉浸於香料氣味中的台中高質感約會餐廳。



不必飛到日本也可以喝到自製精釀可樂

除了主食咖哩令人驚艷，壱絕也將對香料的講究延伸至飲品與甜點之中，推出店內極受歡迎的「精釀可樂」。這款飲品以可樂果（Cola nut）與多種香料熬煮，不使用市售糖漿與濃縮液，呈現天然香料的辛甘與餘韻。

巧合的是，來自東京的 Craft Cola 指標品牌「伊良可樂（IYOSHI COLA）」也於 2025 年 7 月正式登陸台北展店，引發大量關注。而壱絕則是少數在伊良進駐台灣前就已投入「精釀可樂」研發的餐廳品牌，從原料進口、風味設計到熬製工法皆為自家開發，可說是中部地區精釀飲品的先行者。

台中隱藏版咖哩店【壱絕咖哩】，香料與手作工序打造難忘滋味。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

日式咖哩流派進化 獨樹一幟的台中必吃咖哩推薦

對創辦人來說，壱絕不只是一間台中日式料理餐廳，更是一場味覺與文化的實驗場。從命名背後的哲學，到料理中層層堆疊的細節，壱絕正透過每一盤匠心製作的咖哩，創造出屬於自己的獨特「流派」。



常見問題 FAQ



Q1：【壱絕咖哩】有提供哪幾種咖哩？

A1：【壱絕】限量供應紅酒牛肉、炭燒、乾咖哩與蝦頭熬製的蝦咖哩四種選擇，搭配不同的主餐，獨特的風格廣受咖哩愛好者歡迎。



Q2：【壱絕咖哩】和一般台灣常見的日式咖哩有什麼不同？

A2：【壱絕咖哩】強調以原型食材與手炒香料為基礎，結合印度咖哩的烹調技法與日本料理的細膩度，跳脫傳統使用咖哩塊的製程，打造出多層次、個性化的咖哩風味，被視為台灣少見的咖哩流派品牌之一。



Q3：為什麼【壱絕咖哩】採每日限量與不接待12歲以下孩童？

A3：【壱絕咖哩】主打「大人系咖哩體驗」，限量是為了確保每份料理都能維持高品質。因部分料理含酒、口味濃郁，店內也希望維持靜謐用餐氛圍，因此不接待12歲以下兒童，讓顧客在侘寂風格餐廳中享受沉靜的用餐體驗。



Q4：【壱絕咖哩】是否適合重度咖哩愛好者？

A4：非常適合。【壱絕咖哩】的料理從香料搭配、火候控制到擺盤美感都極具講究，是台中少數將日式料理推薦與創意元素結合的手作咖哩專門店，特別受到對食材與風味有要求的咖哩愛好者青睞。



