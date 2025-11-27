台中西區土地公廟深夜火警！疑2孩童玩點香器釀災 無人傷亡

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中市西區忠誠福德祠昨（26）日晚間驚傳火警，建物及神像遭熊熊火焰吞噬，所幸無人員傷亡。消防局指出，當晚10時許接獲通報後，立即派遣第七大隊及轄區中港分隊等共5個單位、14輛消防車及30名人員到場搶救。火勢在晚間10時50分控制，10時51分完全撲滅，燃燒範圍約10平方公尺。

台中市西區忠誠福德祠昨（26）日晚間驚傳火警，建物及神像遭熊熊火焰吞噬，所幸無人員傷亡。（圖／取自廟方臉書）

警方調查，火警疑似由1名少年及1名男童玩火引起。兩人當晚進入福德祠內，使用點香器時不慎引燃旁邊的塑膠袋，波及一旁金紙等易燃物，火勢瞬間擴大。目擊者表示，兩人見狀驚慌逃離現場。消防局與警方正釐清詳細起火原因。

警方已通知2名未成年人的監護人到案說明。由於少年已滿12歲，將依《少年事件處理法》送台中地院少年法庭調查；男童部分則由教育局接手處理。警方強調，將配合消防局釐清事故原因，並呼籲家長加強未成年人防火教育。

